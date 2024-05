Santiago Taboada visita la SACM y asegura que ‘habrá estímulos para el sector cultural’

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), recibió entre aplausos a Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, a quien le expresaron su apoyo, al tiempo de reconocer su aporte como diputado Federal para elevar a rango constitucional de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.



Ante esto, Taboada agradeció el recibimiento del gremio, con quienes dijo sentirse en familia. “Nuestros primeros encuentros, cuando era diputado federal, les decía que iban a encontrar un aliado porque el esfuerzo, el talento y el trabajo que habían hecho no era justo que quedara prácticamente abandonado y olvidado. Para mí tiene un gran valor la creatividad, el talento y a veces ese gran valor no es reconocido, ni es defendido en este país”.



El candidato indicó que habrá estímulos a las diferentes disciplinas artísticas y culturales en la CDMX los próximos seis años, “como jefe de gobierno, quiero replicar ese modelo que legislamos en su momento, que se aplicó en el país, pero que lamentablemente se eliminó. Quiero que los compositores, los artistas, el sector cultural de esta ciudad tengan estímulos para la creación”.



Recordó que, al asumir la presidencia de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, decidió convertirse en promotor y defensor de quienes, a través de sus expresiones, “llevan una experiencia de amor y paz”. Asimismo, dijo que “con los nuevos públicos es la manera en la que se podrá crecer la oferta cultural de la ciudad, y juntos crear un gran abanico de oportunidades y de posibilidades”.



Además, el abanderado del PAN, PRI y PRD apuntó que los espacios culturales que administra el gobierno deben estar destinados a contenidos de calidad, por lo que ofreció a la SACM formen parte de la programación cultural, “a veces estamos volteando a ver a otros lados y tenemos muchísimo talento aquí en la ciudad y en el país”.



En la misma línea, Taboada destacó que a través de la cultura, en sus diferentes expresiones artísticas, se puede disminuir la incidencia delictiva pero, “tiene que dejar de ser un discurso para volverse una realidad, acompañada de presupuesto… Nada más vean los raquíticos presupuestos que le han dejado al sector; nosotros queremos hacer ese replanteamiento en la ciudad, y eso también tiene que venir acompañado de mejores presupuestos”.



Por su parte, Roberto Cantoral, a nombre de los creadores y compositores de la SACM, agradeció el interés de Santiago Taboada con el sector, además de reconocer los logros y aportaciones del candidato en favor de la cultura y los derechos de autor, tales como las reformas al Artículo 213 Bis, de la Ley Federal de Derechos de Autor para incluir medidas precautorias en defensa de los titulares de los derechos patrimoniales, así como la gestión de apoyos para impulsar producciones culturales en diferentes disciplinas artísticas.



“Santiago Taboada no es una promesa de campaña, es una realidad. Siempre ha sido aliado de la cultura y de las y los compositores… Bienvenido nuevamente a tu casa, te deseamos la mejor de las suertes para este 2 de junio. Como lo dice mi presidente, Martín Urrieta, no hay mejor partido que la amistad y tú eres nuestro amigo”, concluyó Cantoral, para dar paso a una tarde bohemia, en la que autores y compositores como Fato y Paty Cantú, entre otros, interpretaron diversas canciones.

Taboada en un pasaje de su visita a la SACM.

Taboada llama a incentivar la participación ciudadana; celebra la campaña de CANACINTRA “Mi voto vale”

Por otra parte, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), quienes le expresaron su apoyo, al tiempo de informar de la campaña “Mi voto vale”, con el objetivo de promover la participación y abatir el abstencionismo.

En este sentido, Taboada agradeció a este organismo, el cual representa al Sector Industrial de México para fomentar la competitividad y la productividad de las empresas, por lo que reconoció su responsabilidad social para el impulso de una campaña que fomente el voto en las elecciones, dijo, más importantes de los últimos años, por lo que señaló que la generación de condiciones e incentivos para que la gente participe será clave los próximos 18 días.

“Yo les pido que tengamos esa responsabilidad social histórica en la ciudad. La ciudad va a cambiar, no tengan duda de ello. Lo que necesitamos es que la gente salga a participar este 2 de junio, y por supuesto, la condición de que la cámara, de que la industria también influya en esa participación, es decir, en invitar a quienes están en estas industrias a salir con su familia, a participar ese día de la jornada. Va a cambiar, no lo duden, el rumbo de México y el rumbo de la ciudad”, destacó.

Cabe destacar que, si en las elecciones de 2021 en Ciudad de México, se hubiera elegido Jefe de Gobierno, la coalición hubiera ganado por dos Estadios Azteca llenos, esto debido a que la gente, como nunca en una elección intermedia, salió a votar.

Asimismo, Taboada destacó la importancia para la Ciudad de México de tener una alianza entre los sectores productivos y el gobierno, por lo que planteó la necesidad hablar, dijo, de la mayor inversión pública en la historia en la ciudad, “y esto tiene que ver con infraestructura, vialidades, agua, transporte público. ¿Y qué hace precisamente la inversión en infraestructura pública? Pues, sin duda, es un detonante a la economía. La inversión pública es una medida contracíclica, frente a las crisis económicas. Vemos una ciudad que después de 27 años está en peores condiciones, su principal transporte público, la red de drenaje y agua potable prácticamente en un momento caótico. La distribución ¿Qué les digo? Hoy en día en la Ciudad de México ni siquiera se quiso transparentar los resultados del agua contaminada en una zona de la Ciudad de México, seguramente lo harán después de que pierdan la elección”, señaló.

Además, reiteró que la seguridad y certeza jurídica son dos condiciones para que las empresas vean a la ciudad como un eje de inversión, por lo que es necesario trabajar en estos temas y con ello aprovechar la ubicación estratégica de la capital. “No hay zona del país que tenga mejores características en términos de calificación de personal que la Ciudad de México. Aquí se encuentran las mejores universidades públicas, privadas, inclusive escuelas técnicas que permitirían tener una muy buena oferta laboral y de muy buen ingreso”.

En materia de seguridad, lamentó el crecimiento de la extorsión y el cobro de piso en la ciudad, “aunque se diga lo contrario, aunque quieran negarlo, aunque quieran meter la basura abajo de la alfombra, en esta ciudad, como nunca había sido, hoy una gran parte de la gente que emprende, que tiene un negocio, le piden piso; vemos comerciantes que tienen sus negocios atrás de donde vive el presidente, que por no haber completado la cuota con respecto al cobro de piso, entran a sus empresas o a sus negocios y los balean”.

Por ello, el candidato sostuvo que desde la Jefatura de Gobierno impulsará dos estrategias en términos de seguridad: “La que tiene que ver con los delitos del orden patrimonial y la que tiene que ver con el combate al crimen organizado”.

Para la primera, dijo que se implementará una estrategia de proximidad ciudadana, en el transporte público y reducir los tiempos de la denuncia. Respecto a la delincuencia organizada, explicó que se le dará facultades a la Subsecretaría de Inteligencia Policial, además de que las cámaras de videovigilancia dependan de la Secretaría de Seguridad Pública. Respecto al combate al crimen organizado, apuntó que se creará un grupo específico para combatir el narcomenudeo y principalmente la extorsión, porque, dijo, de ahí se desprenden tres delitos: el homicidio, el secuestro y la trata de personas.

Para combatir la corrupción, el abanderado del PAN, PRI y PRD refrendó que se reducirán los trámites. “Nosotros lo que queremos es evitar que cualquier industria, que cualquier persona de esta ciudad que quiera llevar a cabo un trámite para tener un negocio, tenga un contacto con un funcionario público. Tenemos que pensar, en que el camino hacia la digitalización, también nos va a ahorrar muchas horas”.

Un momento de la visita de Santiago Taboada a la sede de CANACITRA.

Finalmente informó que impulsará que el sistema local anticorrupción funcione. “Le quitaron recursos para que el Comité de Participación Ciudadana, que era precisamente un comité externo al gobierno, que vigilaba y supervisaba el comportamiento de las finanzas públicas, la auditoría del gasto, y eso tenemos que regresar, porque es parte también de hablar de lo que tiene que cambiar en el gobierno”.

