SAVEWITHSTORIES: una campaña para proteger a la niñez de la pandemia

Por: Victoria Zegler

Las niñas y niños sí están expuestos al COVID-19. En México, la niñez está en riesgo de sufrir graves afectaciones en su salud y pleno desarrollo. Estas cifras explican por qué:

En nuestro país, 9 millones de niñas y niños no pueden lavar sus manos para prevenir el contagio de COVID-19 por no tener acceso a servicios básicos como el agua; 5 millones no tienen acceso a servicios de salud ; y, además, las madres y padres que se enferman o pierden sus empleos, quedan sin ingresos económicos para el sustento de sus hijos e hijas.

En respuesta, Save the Children ha lanzado #SAVEWITHSTORIES, una campaña que tiene como objetivo recaudar fondos para otorgar kits de higiene, así como entregar alimentos y apoyos económicos a las familias más vulnerables- La campaña también busca brindar apoyo emocional y educativo a niñas y niños que están fuera de clases.

La campaña inició el 26 de marzo a través de las redes sociales de Camila Sodi y Osvaldo Benavides, quienes leyeron cuentos en vivo e invitaron a otras personalidades a sumarse a esta iniciativa. En los próximos días, otros embajadores de Save the Children como Benny Ibarra, Ingrid Coronado y Diana Bracho, entre otros, se unirán a #SAVEWITHSTORIES. Además, se suman Aislinn Derbez y León Krauze para apoyar a las niñas y niños más vulnerables.

Confiamos que esta campaña inicie una ola de solidaridad en tiempos de crisis. Así ocurrió en Estados Unidos, donde las actrices Jennifer Garner y Amy Adams iniciaron #SAVEWITHSTORIES y se han venido sumando a otras celebridades como Natalie Portman, Dakota Fanning, Demi Lovato y Jimmy Fallon.

