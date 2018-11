SDPNoticias dice que BBVA Bancomer le quitó publicidad, pero el banco lo niega

El banco español BBVA Bancomer canceló un contrato publicitario con Grupo SDP debido a su desacuerdo con tres notas publicadas en el portal SDP Noticias relacionadas a la modificación de las comisiones bancarias.

De acuerdo con el portal, dos de las notas son de opinión, mientras que en la tercera se habla de una multa impuesta por autoridades regulatorias mexicanas a Bancomer y otros cuatro bancos.

“En un correo electrónico enviado por la agencia Mindshare, que maneja la publicidad del banco español, se explica sin lugar a duda que el fin de la relación es ‘debido a varias notas que encontramos en SDP hablando no muy bien de BBVA’, y acompañan su mensaje con tres links”, escribió SDP Noticias.

Personal de Grupo SDP, compuesto por SDPnoticias, El Deforma, Repsodia, Tech Cult y Quinto Partido, se puso en contacto con la agencia explicando que el área comercial no puede tener injerencia en el contenido editorial de los portales.

PUBLICIDAD

“Ante esto, Mindshare envió una respuesta sugiriendo cambiar la línea editorial para no afectar intereses comerciales en el futuro”, dijo el portal.

En el mismo portal, el director editorial de SDP Noticias, Federico Arreola habló en su columna del abusó de las instituciones bancarias.

“Es que, ni hablar, BBVA Bancomer delató su modo mafioso de actuar: ante las críticas que recibió en SDP Noticias, sus publicistas enviaron una carta para informarnos que, por tales cuestionamientos, suspendían sus convenios de publicidad con este portal informativo”, dice la columna.

Arreola dice en su columna que los que saben de finanzas dicen que BBVA Bancomer es un banco “too big to fail”, “too big to jail” y “too big to bail”.

“Es decir, ‘demasiado grande para dejarlo caer’, ‘demasiado grande para encarcelarlo’ y ‘demasiado grande paro rescatarlo’”, destacó Arreola.

Pero no es demasiado grande como para no poder exhibir sus abusos, destacó.

El banco español desmintió la versión del portal de noticias y aseguró que todo se debió a un malentendido.

“BBVA Bancomer comparte su postura sobre la información publicada en medios nacionales el día de hoy, respecto a su inversión publicitaria en el medio @sdpnoticias”, dice el mensaje del banco en Twitter.

BBVA Bancomer comparte su postura sobre la información publicada en medios nacionales el día de hoy, respecto a su inversión publicitaria en el medio @sdpnoticias. pic.twitter.com/qlPVs5YE9Y — BBVA Bancomer (@BBVABancomer) November 16, 2018

En marzo de 2017, Grupo Televisa dio a conocer que compró el 50% del sitio de noticias SDPnoticias.com.

También puedes leer: