Se calienta carrera por cargo de primer ministro de Reino Unido tras renuncia de May

Reuters; La competencia por quién sucederá a Theresa May como primer ministro británico se calentó el sábado, con cinco candidatos en disputa por un cargo cuya misión central será encontrar la forma de retirar a Reino Unido de la Unión Europea.

May anunció el viernes que iba a renunciar por no haber podido lograr el Brexit. Con su salida se plantea que un nuevo líder pueda buscar una división más polarizada con la UE, lo que podría llevar a una confrontación con el bloque o una posible elección parlamentaria.

Lee también Estos son algunos nombres que suenan para reemplazar a May

Los cinco principales aspirantes a suceder a May son: el ministro de Salud británico, Matt Hancock; el exministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson, el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt; el secretario de Desarrollo Internacional, Rory Stewart; y la exministra de Trabajo y Pensiones Esther McVey.

Se cree que alrededor de una docena de contendientes en total están considerando competir por el puesto. El ministro de Comercio, Liam Fox, y el exministro de Brexit, Steve Baker, no descartaron participar en el desafío cuando se les preguntó el sábado.

May fracasó tres veces cuando trató de obtener un acuerdo de separación acordado con la UE a través del Parlamento debido a las profundas y antiguas divisiones del Partido Conservador con motivo de Europa. Eso implicaba que la fecha de salida original del 29 de marzo se extendió hasta el 31 de octubre para ver si se podía alcanzar algún punto medio.

Los aspirantes a primer ministro británico afirman que pueden triunfar donde May no pudo, pero la UE ha dicho que no renegociará el tratado que había acordado con mayo.

«Por supuesto que tenemos que cumplir con el Brexit y lo haré», aseguró Hancock a la radio de la BBC. «Tenemos que proponer un acuerdo que sea aprobado en este Parlamento. Tenemos que ser brutalmente honestos acerca de las compensaciones».

El tema dominará el concurso que comienza en la semana del 10 de junio, cuando los legisladores conservadores empiecen a reducir el terreno antes de que los miembros de su partido elijan al ganador entre dos candidatos finales.

Las encuestas apuntan a que los miembros son abrumadoramente pro-Brexit y están a favor de dejar la UE sin un acuerdo.

Boris Johnson es el claro favorito entre los corredores de apuestas. El político ha dicho que Reino Unido debería estar preparado para salir del bloque sin ningún acuerdo si no se puede llegar a un trato aceptable.

«Saldremos de la UE el 31 de octubre, acuerdo o no», dijo Johnson en una conferencia económica en Suiza el viernes.