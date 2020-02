Se filtra logo de la nueva película de Marvel

Sabíamos que Marvel lanzaría su Universo Cinemático en cuarta fase, pero no de cuáles serían los títulos con que nos sorprenderían: ahora el logotipo de Eternals ha sido revelado en línea.

Si bien el logo oficial de Eternals se filtró por primera vez durante el anuncio de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego en 2019.

Ahora la cuenta de Twitter @MCU_Direct compartió el nuevo símbolo, y aunque no aparece demasiado diferente a lo visto en Comic Con.

Parece que el diseño ahora tiene un montón de símbolos que se asemejan a los Celestiales, criaturas antiguas que provocaron la creación de los Eternos.

El logotipo tiene una sensación cósmica, y dado que la trama se extiende a lo largo de miles de años, por lo tanto no sorprende que esto se refleje en la marca de la película.

Eternals llegará a los cines el 6 de noviembre de 2020.

Here's an official new logo variation for #TheEternals that members of the film's crew wore during production! pic.twitter.com/4mLRXAuCB1

— MCU Direct (@MCU_Direct) February 8, 2020