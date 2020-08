Se han vendido más de 22 millones de consolas de videojuegos en medio de la pandemia

La pandemia que azotó al mundo a principios de este año paralizó a diferentes sectores de la economía, incluida la industria del entretenimiento. Sin embargo, según el número de ventas, la industria de los videojuegos parece estar entre los pocos beneficiarios de la pandemia.

Los datos recopilados por la firma británica Safe Betting Sites, muestran que entre enero y julio de este año, se vendieron un total de 22,284,462 consolas de juegos en todo el mundo. La cifra es 36.54% superior en comparación con las 16,319,770 consolas vendidas durante el mismo período del año pasado.

…Con la gente aburrida e inquieta en casa, muchos encontraron consuelo en los videojuegos…

Para 2020, el mayor número de ventas de consolas de videojuegos se registró en abril con 4,147.251. En 2019, marzo fue testigo del mayor número de ventas de consolas con 2,939,647 unidades. Las ventas de consolas de videojuegos cubiertas son para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo 3DS, Nintendo Switch.

Fuente: Safe Betting Sites

Aislamiento inspira mayores ventas de unidades de videojuegos

La investigación de Safe Betting Sites también comparó las ventas unitarias de Xbox One y PlayStation 4 de 2020 hasta la fecha. Los dos son jugadores dominantes en el negocio de las consolas de juegos. La PS4 sigue siendo dominante con 6,424,801 unidades vendidas en comparación con 2,204,848 ventas de unidades X-Box One.

Tanto para PS4 como para Xbox One, el mayor número de ventas de consolas de juegos se registró en abril con 1,416.480 y 478,347 unidades, respectivamente. Vale la pena mencionar que durante este período, la pandemia paralizó la mayor parte del mundo.

“El aumento en la cantidad de ventas de consolas de videojuegos para este año se correlaciona con un período en el que la crisis de salud de Covid-19 se estaba extendiendo a nivel mundial. Durante la pandemia, muchas autoridades alentaron a los ciudadanos a aislarse en sus hogares como medio para contener la crisis de salud. Con la gente aburrida e inquieta en casa, muchos encontraron consuelo en los videojuegos“, detalla el análisis.

Fuente: Safe Betting Sites

Dominio de PS4 sobre Xbox One continúa

Con el aumento de la demanda de videojuegos, surgieron nuevos desafíos ya que la mayoría de los desarrolladores y las grandes corporaciones se enfrentaron a un obstáculo para satisfacer las necesidades de producción. Varias fábricas fueron cerradas y los trabajadores se vieron obligados a trabajar en casa, lo que a cambio retrasó el lanzamiento programado de nuevas versiones y actualizaciones de la consola. En particular, con la crisis de salud que se origina en China, podría limitar la disponibilidad de hardware a cambio de afectar la cadena de suministro.

A partir de los datos del análisis de Safe Betting Sites se destaca que PlayStation 4 ha disfrutado de un éxito abrumador sobre la Xbox One desde que se lanzaron ambas consolas en 2013. Sin embargo, Microsoft ha convertido la Xbox One en un producto mejor en los últimos años con varios cambios de back-end, dos actualizaciones de hardware importantes y una reenfoque general en los juegos. A pesar de los cambios, la Xbox One todavía tiene un largo camino por recorrer y está revolucionando el mercado de PS4.

Las altas ventas continuas de PS4 se pueden atribuir a varios factores, como una interfaz fácil de usar. La interfaz de usuario de PS4 se ha mantenido prácticamente igual desde el lanzamiento, con algunos cambios menores. Sin embargo, a pesar de la revisión de la interfaz de Xbox One, todavía se considera más complicado. Además, las consolas de Sony cuentan con una amplia gama de juegos y mejores gráficos.