Se importará diésel no contaminante de Deer Park para el Tren Maya y toda la Península: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que el Tren Maya utilizará un diésel especial, no contaminante, desarrollado en la refinería de Deer Park, en Texas, y que también será distribuido en los estados de la Península de Yucatán a fin de bajar las emisiones en la zona.

“El tren va a funcionar con un diésel especial, no contaminante, por eso hablo de una buena noticia, es un diésel que se va importar de la refinería Deer Park. No sólo se va usar para el tren, de bajo contenido en azufre, no contaminante, también se tomó la decisión que es el diésel que se va usar en toda la península, Chiapas y Tabasco”, detalló el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador sostuvo que la fecha de apertura de esta megaobra de su administración estará concluida en diciembre del año próximo y que las empresas constructoras están acelerando los trabajos cubriendo hasta tres turnos.

De igual forma, señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está laborando en los tendidos eléctricos para abastecer al tren en los tramos donde utilizará energía.

“Ya se está contemplando fortalecer las líneas, ya estamos construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid, dos, para abastecimiento, y estamos metiendo gas por un gasoducto especial para que no falte la energía eléctrica en toda la zona.

“Como es una obra magna, está todo el gobierno y todos ayudando para que no fallemos y en diciembre del 23 estemos inaugurando con los primeros trenes, y van a ir llegando los trenes que se construyen en Hidalgo. Alston y Bombardier en Ciudad Sahagún están construyendo el primer tren, nos están invitando a ir a verlo”, añadió.

