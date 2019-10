Actualmente, México ocupa el octavo lugar como exportador, el noveno como consumidor y el onceavo como productor a nivel mundial dentro de la industria de cerámicos y porcelánicos, segmento de negocio clave para comprender el alto potencial y dinamismo ligado a la proyección y funcionalidad voyante por la que atraviesa el país, dentro de los desarrollos inmobiliarios más importantes a nivel local e internacional.

Este escenario contempla a su vez un mercado de la construcción mucho más exigente, en donde la búsqueda constante de vanguardia, innovación, tendencia y funcionalidad orquesta las mejores propuestas del sector, mismos que muchas veces requieren de espacios específicos de relación, intercambio y especialización desde el cual surjan distintas sinergias y oportunidades. Es en este contexto que surge Obra Blanca Expo, jornada de tres días en donde arquitectos, constructores, interioristas y líderes del sector se reúnen para interactuar con los desarrolladores de productos para intercambiar y ponerse al día sobre las últimas tendencias, tecnologías en acabados y sistemas de instalación, de la mano de reconocidas marcas que estarán presentes en el evento.

Pensado más como un centro dinámico de inspiración y conocimiento que represente a toda la amplia gama de voces líderes especializadas en la fase final de diseño o construcción, Obra Blanca Expo está impulsada por Tile Council of North America, quien a su vez es copropietario de Coverings: The Global Tile and Stone Experience, jornada internacional con más de 30 años y sede en Estados Unidos, líder mundial indiscutible dentro de la industria de cerámicos y piedra natural, expo de referencia en donde se da a conocer lo último en acabados, aplicaciones y sistemas de instalación.

Planeada y diseñada desde cinco pilares esenciales que le brindan su oferta y singularidad:

1. OB EXPO. Una exposición organizada por pabellones temáticos, por tipología de producto, facilitando así los recorridos para el visitante.

2. OB EXPERTOS. Bajo un poderoso programa de conferencias magistrales, Obra Blanca Expertos dio cabida este martes 15 de octubre a una sesión con Rafael Moneo (ganador del premio Pritzker en 1996) y la segunda este miércoles 16 de octubre con Benedetta Tagliabue (jurado del premio Pritzker) complementado por un diálogo entre ellos, moderado por el Dr. Arq. Miquel Adrià.

3. OB ESPACIOS. Iniciativa en la que destacados arquitectos e interioristas son invitados por primera vez a desarrollar instalaciones efímeras para dar forma a las tendencias, utilizando las novedades y materiales mismos de la exposición. En esta edición se cuenta con la presencia de las firmas ARCO Arquitectura Contemporánea y Francisco Pardo.

4. OB ENCUENTROS. Pilar que a través de una app desarrollada ex profeso, permitirá concretar reuniones preagendadas de negocios B2B con grandes distribuidores y fabricantes para generar un mayor networking dentro del sector.

5. OB EXPERIENCIAS. Punto de encuentro en donde visitantes y expositores fortalecerán sus redes de contacto, que además en esta primera emisión cuentan con la presencia de las firmas firmas Arroyo Solís Agraz y DIN Interiorismo, quienes crearon dos atractivos espacios efímeros, uno de ellos destinado a Experiencias Culinarias.

Una Jornada Inolvidable

Durante el primer día de inauguración, tras el desayuno inicial que dio la bienvenida a asistentes y a los principales desarrolladores inmobiliarios locales e internacionales, además destacó la conferencia magistral de Rafael Moneo, la cual registró la presencia de más de 500 personas.

Marcas líderes en el sector como Acor, Arauco, Crest, Cosentino, Daltile, Dune, Firenze, Hazlo con Cerámicos, Helvex, Interceramic, Porcelanite, Porcelanosa, Villeroy & Boch, entre otros, estarán presentes durante los tres días de duración de Obra Blanca Expo, que además incorporará la presencia de tres voceros clave: Fernando Lozano,

Assad, director de TCNA México; Marcos Gottfried, director de Tradex Exposiciones y Lorenzo Díaz, socio director de Círculo Cuadrado, empresario promotor de diseño y arquitectura en nuestro país.

Segundo día, continúa la experiencia

Durante el segundo día de actividades, Obra Blanca Expo presenta la conferencia magistral de Benedetta Tagliabue.

Para información puntual y detallada, así como entradas y accesos a eventos especiales de Obra Blanca Expo, visita www.obrablancaexpo.com