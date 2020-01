SE lleva discurso de AMLO a Davos: primero, estabilidad, luego crecimiento

Para esta década, México priorizará la estabilidad macroeconómica, con lo que espera reactivar el crecimiento del país, afirmó la secretaria de Economía, Graciela Márquez durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2020.

Durante la sesión “Panorama estratégico: América Latina”, la funcionaria, quien encabeza la delegación mexicana en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por segundo año consecutivo se ausenta de la cita en el WEF, destacó el control de la inflación y el combate a la deuda pública como herramientas para lograr la salud de las finanzas públicas.

“Los inversionistas están preguntando cómo México está enfrentando los desafíos de esta tercera década del siglo XXI, y una cosa es clara, México está comprometido con mantener la estabilidad macroeconómica, lo cual es clave para reanudar el crecimiento.

“México ha tenido finanzas públicas sanas, alcanzamos un superávit primario al cierre de 2019, la inflación está controlada, dentro del rango del Banco Central, en 2019 fue de menos de 3%, y esperamos seguir por esa ruta”, comentó.

Te sugerimos: Primer año de AMLO sentó las bases para certidumbre de inversiones: Slim

3) Mexico’s Minster of Economy @GMarquezColin explained that her country is now focused on economic stability as a platform for social reform #wef20 @GobiernoMX pic.twitter.com/HWru5mfr0m

— World Economic Forum (@wef) January 21, 2020