Se suponía que AMLO traería el guacamole a la Cumbre: Jimmy Kimmel

La tan anunciada ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de la Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles, California, ya tuvo eco en los programas de comedia política en Estados Unidos.

El comediante Jimmy Kimmel ironizó el desaire que el mandatario mexicano hizo a su homológo Joe Biden y señaló que la falta de López Obrador era un tema muy importante debido a que sería “él quien traería el guacamole a la Cumbre”.

“El presidente de México no vendrá. Decidió faltar en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados porque la democracia no es realmente lo suyo”.

“Pero no tener a México aquí es un gran golpe, porque en primer lugar son nuestros vecinos de abajo, y en segundo lugar se suponía que ellos traerían el guacamole”, soltó el presentador lo que desencadenó los aplausos y risas de su audiencia. Mañana un informe de las propiedades de Jimmy Kimmel pic.twitter.com/1Vwe75oxAx— Héctor Márquez (@jiots) June 8, 2022

El pasado lunes, el jefe del Ejecutivo federal declinó asistir a la reunión de líderes del continente debido a que Estados Unidos, organizador de la Cumbre, decidió excluir a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua por considerar que no son administraciones democráticas.

Al encuentro, tampoco asiste Luis Arce, presidente de Bolivia; Xiomara Castro, presidenta de Honduras, ni el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Lee: AMLO no irá a la Cumbre de las Américas; va a Oaxaca para atender emergencia

López Obrador planteó que es inadmisible la desintegración de América y que sigan imperando los embargos económicos como medida de sometimiento a quien no piensa igual que los demás.

En representación del mandatario federal, acudió el canciller Marcelo Ebrard, quien esta tarde rechazó la exclusión de las tres naciones y abogó por una política de integración del continente.

“Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro; no aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene”, dijo Ebrard ante los líderes del continente.

