Secretaría de Energía administrará empresa estatal de litio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será la Secretaría de Energía la que opere y administre la empresa estatal de litio que se creará a partir de la reforma a la Ley Minera que nacionalizó la explotación de este mineral.

De acuerdo con la reforma avalada por el Congreso de la Unión, el gobierno federal tiene 90 días para integrar la nueva empresa, pero no se han ofrecido más detalles sobre su configuración salvo el de desde que dependencia operará.

El presidente de la República detalló que las concesiones que hayan sido otorgadas a empresas y que tengan permiso para explotar el litio se van a respetar, pero de contar con otro tipo, se someterá a revisión.

“Va a depender de la Secretaría de Energía del gobierno federal, ahí se va a ubicar la nueva empresa de litio. En el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general. Si fueron solicitados para explotar litio y están en regla y hay proyecto de exploración y de producción, se van a respetar.

El que tiene concesión para extraer oro, plata, cobre o cualquier otro mineral no tiene problema, porque ya tienen la concesión, no se están cancelando esas concesiones, lo único que estamos haciendo es ya no entregar concesiones para la minería, no hemos entregado ni una sola nueva concesión porque fue un derroche de concesiones durante el periodo neoliberal”, sostuvo el tabasqueño.

Actualmente, Bolivia y México consideran el litio como un mineral de utilidad pública que debe ser explotado por el Estado. Chile y Argentina permiten la participación del sector privado. Y todo ello, en paralelo con la reciente creación de la Cámara Latinoamericana del Litio, que busca afianzar la transparencia del mercado.

“Ya no se van a entregar permisos y concesiones para la explotación de litio, todo va a estar dirigido por esta empresa de la nación que se va a crear, puede esta empresa de la nación establecer relaciones con empresas que quieran comprar materia prima, puede establecer relación porque se trata, repito, de un mineral estratégico, sin el cual sería muy difícil la transición energética”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

