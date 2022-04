Secretario de Gobernación no hace campaña ni promueve consulta de revocación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no está visitando los estados con fines electorales ni para promover la consulta de revocación de mandato pese a que durante el fin de semana participó en mítines incluso con dirigentes de Morena y habría utilizado un avión de la Guardia Nacional.

El mandatario federal aseguró que su presencia en los estados obedece a que le está ayudando con las tareas de transformación en el país, ya que no está en su interés ser precandidato a la Presidencia de la República ni cumple una agenda personal.

“Ojalá y se actúe con rectitud y en el caso del secretario de Gobernación, él está visitando los estados para cubrir con su responsabilidad no para promover la consulta, no va a mitines. Él, para que se tranquilicen los adversarios, está ayudandome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia.

“Él no está haciendo campaña. No está actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo. Que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda con la transformación de México y a eso está dedicado”, aseguró López Obrador en rueda de prensa.

De acuerdo con diversos videos difundidos en redes sociales, López Hernández viajó en un avión de la Guardia Nacional (GN) el sábado de la Ciudad de México a Torreón y luego a Hermosillo, en Sonora, en compañía de Mario Delgado, dirigente de Morena, el senador Armando Guadiana y el general Luis Rodríguez Bucio, titular de la GN.

Ahí también coincidió el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, quien aprovechó los eventos para promover la consulta de revocación para destaparse a la gubernatura de Coahuila.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que no tendría por qué haber manifestaciones abiertas a favor de la consulta de revocación de mandato si el Instituto Nacional Electoral (INE) hubiera hecho su labor de difusión; en el mismo sentido, acusó que casillas se colocarán en los lugares más apartados de México.

“Ojalá y se corrija, aun cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud, yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que sólo se impide que se manifiesten, que participen, los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe a la gente.

“Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó abiertamente, el gobernador de Coahuila del PRI llamando a que nadie participara. Eso no sólo es violatorio de la norma sobre la revocación de mandato, violatorio de la veda, sino de la Constitución y además antidemocrático”, afirmó.

Respecto a la marcha que ayer se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México y otros estados del país donde cientos de opositores al presidente López Obrador se manifiestaron contra la consulta de revocación de mandato, el mandatario cuestionó por qué llaman a la no participación en la elección si su deseo es que se vaya de la Presidencia.

“Salieron manifestarse quienes no están a favor de la revocación o que se lleve a cabo la revocación porque lo que no quieren es que yo me vaya, los opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no participen, es como kafkiano, porque si no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra?”, dijo el presidente.

