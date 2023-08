Sector eléctrico: piden inversión de IP, diálogo y descarbonización a quien gane la Presidencia

Para fortalecer y tener un sector eléctrico más competitivo en México, empresarios y expertos señalan que quien gane la Presidencia en 2024 tiene que volver a abrir el diálogo y retomar los puntos en común entre la iniciativa privada y la parte pública.

Francisco Con, presidente de la Asociación de Comercializadores de Energía (ACE), dijo que desde su punto de vista lo más importante sería retomar el diálogo, pues en conjunto se pueden resolver los grandes retos que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional.

“Todo eso tiene que partir de un diálogo muy franco donde se pueda decir de forma muy técnica y objetiva cómo atender todos los desafíos y buscar modelos que funcionen”, comentó durante el panel Fortalecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista, organizado por Coparmex.

Gonzalo Monroy, director general de GMEC, consultora especializada en energía, coincidió en que tiene que haber un diálogo para ir generando confianza y poder sobrepasar las muchas trabas con las que se han batallado en los últimos años en el sector eléctrico mexicano.

“Si no existe esta confianza y ese reconocimiento de las partes de que hay elementos valiosos, simplemente no se puede avanzar para ningún lado, en un modelo donde solamente hay un solo proveedor-estado en todas las áreas, es un modelo que se agota y lo vemos rutinariamente tanto con los apagones de las diferentes áreas que hemos visto que han fallado del sistema, como en los errores de planeación que ha tenido el Cenace”, indicó el especialista.

Por su parte, Casiopea Ramírez, socia gerente de Fresh Energy Consulting, comentó que la próxima Administración federal necesita implementar una estrategia de descarbonización del sector eléctrico “agresiva” porque México ya va tarde y apostar por la competencia.

“La única manera en que vamos a tener suficiente energía para poder atender las necesidades del país y las potenciales necesidades futuras, se ha mencionado mucho el nearshoring, pero no solamente se trata de eso, se trata de digitalización, de automatización, de muchas otras corrientes que estamos viendo que van a cambiar nuestra economía que tienen que ser cero emisiones y si no apostamos por este tipo de políticas en términos de energía, obviamente no vamos a estar a la altura de la necesidad de nuestro país, y que todo esto tiene que ser con una perspectiva de género”, dijo.

Luis Sánchez Stone, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex Puebla y director general de ErgoSolar, apuntó que también se debe destrabar la parte de permisos para nuevos proyectos, sin cambio de leyes, ni cambios radicales.

Añadió que se requiere inversión en infraestructura eléctrica, pues el consumo per cápita en México es 2.5% anual y solo se invierte menos del 1% y viene toda la tendencia de electrificación y electromovilidad se va a necesitar destinar importantes recursos a una red eléctrica inteligente.

