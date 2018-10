Sector tecnológico pega a Wall Street; S&P 500 cae a mínimo desde mayo

Reuters.- El índice S&P 500 cerró este viernes en su nivel más bajo desde mayo tras ampliarse la ola de ventas en los sectores tecnológico e internet, coronando una semana de volatilidad que confirmó una corrección en el Nasdaq.

El S&P 500 también coqueteó con una corrección -que se establece cuando un índice cierra un 10% o más por debajo de su máximo histórico-, pero se recuperó para terminar la sesión por encima de ese nivel.

Los sombríos reportes de resultados de Amazon.com Inc y Alphabet Inc el jueves, dos acciones que han motorizado la tendencia alcista que Wall Street goza desde hace una década, encendieron la ola de ventas y eclipsaron un informe que mostró que la economía de Estados Unidos sigue creciendo.

“Todo viene de los reportes trimestrales”, dijo Ernesto Ramos, gerente de cartera de BMO Global Asset Management en Chicago. “Cuando los reportes son malos en tecnología, se tiene un día verdaderamente malo por las elevadas valuaciones”.

Los inversionistas podrían ver más volatilidad en lo que queda de la temporada de resultados y antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán el 6 de noviembre, coincidieron Ramos y otros administradores de cartera.

“Cuando las elecciones y la temporada de resultados queden atrás, tendremos un mercado más calmado pero no necesariamente con una subida fuerte”, dijo Ramos.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 296.24 puntos, o 1.19%, a 24,688.31 unidades, mientras que el índice S&P 500 cayó 46.88 puntos, o 1.73%, a 2,658.69 unidades. El índice Nasdaq Composite cayó 151.12 puntos, o 2.07%, a 7,167.21 unidades.

El S&P 500 cerró en su nivel más bajo desde el 3 de mayo. El Nasdaq cayó 3.8% en la semana -su mayor descenso semanal desde el 23 de marzo-, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 perdieron 3 y 4% en la semana, respectivamente.

Alphabet incumplió las estimaciones de ingresos, avivando temores a que el control regulatorio y la competencia podrían limitar su ritmo acelerado de crecimiento. Sus acciones llegaron a perder hasta 5.6%, pero rebotaron y terminaron con una caída del 1.8%.

Las acciones de Amazon se derrumbaron 7.8% y sufrieron su mayor descenso porcentual diario desde octubre de 2014, luego de que el minorista online más grande del mundo incumplió las estimaciones de ingresos y brindó un flojo pronóstico de ventas navideñas.

Facebook Inc, Apple Inc y Netflix Inc, los otros componentes del llamado grupo FAANG, también sufrieron fuertes caídas. El índice de consumo discrecional del S&P bajó 3.6%.