Respetar a migrantes del sur y blindar la entrada de armas de EU: candidatos

Para el Segundo Debate Presidencial, uno de los bloques en el que los cuatro candidatos a la presidencia de México coincidieron, fue en el de Seguridad Fronteriza y Combate al Crimen Transnacional, en donde sugirieron dentro de sus prpopuestas respetar a los migrantes que pasan o llegan a México de países centroamericanos así como un mayor cuidado en el tráfico de armamento de Estados Unidos a México.

En este sentido, tanto Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Jaime Rodríguez El Bronco y Ricardo Anaya, dijeron que México no puede pedirle a Estados Uniods respeto si aquí no se respeta a los migrantes que enteran de países como El Salvador, Guatemala u otros países de Centroamérica.

En el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México, los candidatos señalaron que es necesario que se propongan reglas y filtros en las aduanas para que se legalice la entrada de armas del norte a nuestro país.

Uno de los candidatos que más apoyó esta propuesta fue José Antonio Meade, quien señaló que es prioritario el tema de las armas ilegales.

“Se consigue por mil dólares, una AKA 47 y no existe una manera de vigilar las aduanas, vamos a trabajar en esto, en blindar aduanas”, dijo.

A pregunta expresa de León Krauze, ¿qué harán para que no haya abusos contra los mexicanos en la frontera?, el candidato de la coalición Juntos haremos historia dijo que la violencia no se puede combatir con violencia, la estrategia del PRI y PAN ha sido fallida; no se puede enfrentar el mal con el mal, tiene que ser con el bien, tiene que haber crecimiento económico, empleos. Pero no sólo tiene que ver con los ladrones, sino con los corruptos, en nuestro gobierno se va a acabar la corrupción.

—En Estados Unidos hay una tremenda adicción a los opioides, en México está creciendo la producción, ¿qué haría para frenarla?

—Que haya en México producción de alimentos, empleos y bienestar en el país y que se termine con el principal problema de México: la corrupción; lo que más daña al país es la mafia del poder—respondió el líder de las encuestas.

—¿La corrupción acaba con el problema de opioides?

—Con opciones y alternativas, la población podrá cambiar— agregó.

En la sierra de Guerrero, que no se vean obligados a sembrar amapola sino a sembrar maíz y que se les pague bien; me han dicho, si me agarran voy a la cárcel y por lo menos tengo comida.

Por su parte Ricardo Anaya en el tema de seguridad fronteriza señaló que para que haya seguridad se tiene que combatir la corrupción, que haya policías limpias.

“Vamos a atacar las causas, como promover la cultura y el deporte. Exigirle a EU que también haga su parte. ¿De qué mueren al año 60,000 personas, mueren de sobredosis? ¿Qué hacen para evitar que lleguen 200,000 armas a México? Hay que atender las causas. Necesitamos que crezca la economía”.

En su participación, José Antonio Meade, detalló que en el combate al crímen transnacional parte del problema tiene que ver con la impunidad, y vamos a trabajar en eso.

“Otra parte del problema también tiene que ver con las armas que llegan a los delincuentes. Tenemos que hacer que nuestra aduana sea impenetrable (para la delincuencia/drogas/armas) y tecnológicamente lo podemos hacer. Tenemos que trabajar para evitar que el dinero llegue a la delincuencia organizada”, señaló.