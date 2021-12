Seguros para impulsar a las pymes

De acuerdo con Felipe Tornero, director general de AVLA seguros México, en Latinoamérica el acceso al financiamiento para las empresas pequeñas y medianas es bastante limitado y hay mucho camino por recorrer para lograr similares métricas a las que tienen países como Chile, ciudad de origen de dicha empresa.

“Si comparamos Chile con México veremos que, a nivel pyme, la penetración del financiamiento bancario está sobre el 80%, mientras que en México apenas supera el 30%”, indicó.

En 2014 nació la aseguradora de crédito y caución en Chile, pero entonces el mercado era muy joven, sobre todo el de caución donde la garantía más común era la boleta de garantía bancaria.

“Empezamos a ofrecer una alternativa para todos esos contratos, ya sea con el Estado, el gobierno o entre privados; de modo que las distintas empresas pudiesen dejar de inmovilizar liquidez o acceso a financiamiento. Liberábamos eso a través de la utilización de una póliza de seguro. Pronto ese mercado empezó a crecer de manera importante y en pocos años empezamos a liderarlo en Chile”, explicó el directivo de AVLA.

Asimismo, detalló que si bien no existen las afianzadoras como tal en aquel país, la compañía surgió como una especie de afianzadora de créditos, de tal forma que si una pyme necesitaba financiamiento bancario y por criterios del banco no calificaba para recibirlo o las condiciones de precio eran muy altas, AVLA le entregaba una garantía al banco. En el caso de que la pyme no pudiera pagar, la empresa es la que terminaría pagándole a la banca.

En otras palabras, a través de esta opción se fomentó un mayor acceso al financiamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas y, además, se mejoraron las condiciones en muchos casos.

Dado el éxito obtenido, surgió después la aseguradora de crédito y caución en Perú y, con el objetivo de replicar resultados en toda América Latina, la empresa inició su expansión a México y Brasil.

Son tres las innovaciones más grandes de esta compañía que le han permitido fomentar el desarrollo económico de la región: identifica de forma constante oportunidades que puedan resolver necesidades concretas de respaldo en distintos sectores y compañías; el contacto entre todas las partes involucradas se hace por medio de medios digitales en plataformas ágiles y amigables; y se ocupa de minimizar riesgos a través de modelos de modelos de suscrición automática basados en parámetros que permiten tomar decisiones mucho más eficientes y favorables.

“En nuestra experiencia, apoyar a empresas pequeñas y medianas fomenta el crecimiento económico de los países de forma muy grande, hoy en día hay un espacio vacío muy importante para darles más herramientas y soluciones que les permita seguir desarrollando sus negocios y seguir creciendo. Sin duda se requieren instrumentos que fortalezcan y complementen esa oferta para que las pymes accedan a más contratos que les ayuden aumentar su rentabilidad. Hemos avanzado, sin duda, y es grato observar los resultados graduales de una evolución que vivimos en carne propia”, finalizó Felipe Tornero.



