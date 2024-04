Semillas de reflexión: los frutos que da la actitud positiva frente a los negocios y la vida

“No es tu APTITUD, si no tu ACTITUD, lo que determina tu ALTITUD.” Anónimo

El poder de la actitud, nuestra vida está repleta de acontecimientos o circunstancias que la conforman y creemos que nos condicionan. No nos damos cuenta de que no son esos acontecimientos los que deciden nuestra vida, sino lo que pensamos y cómo actuamos sobre los mismos. “La vida es 10% lo que te pasa y 90% cuál es tu reacción a las cosas que suceden. John Maxwell”

Existe una teoría llamada que dice, que podemos controlar el 90% de lo que nos ocurre. El 10% serían esas circunstancias que surgen por sí mismas y no podemos controlar. Pero el resto, el 90%, es el resultado de cómo respondemos ante esas circunstancias, en conclusión, consideró que “Ser feliz es cuestión de actitud.”

Partiendo de la base de que podemos elegir nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos van a decidir cómo nos sentimos y por ende cómo reaccionamos, podemos controlar esa actitud positiva que podemos elegir en el 90% de los hechos que ocurren en nuestra vida.

Comparto algunos sencillos puntos que pueden ser de ayuda para aprender a tener la actitud más conveniente, y que ese 90 % de acontecimientos de tu vida, los manejes a tu favor. Citando lo que señala Antoine de Saint-Exupéry “El sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas.”

Piensa positivo para tener una menor visión y actuar en consecuencia

Es bien conocida la influencia que nuestra actitud ejerce sobre nuestro bienestar, no en vano es algo muy estudiado desde la psicología. Está claro que hay situaciones que no podemos cambiar, independientemente de cuál sea nuestra actitud hacia ellas. Pero es igualmente cierto que, según cómo las encajemos y cómo enfoquemos nuestra respuesta, el impacto que determinadas circunstancias pueden tener en nuestro bienestar, en nuestra salud y en nuestra visión del mundo puede ser muy distinto.

El pensamiento positivo es el primer paso y el motor que te mueve hacia tus metas. Si de entrada piensas que lo que vas a hacer, va a salir bien, tendrás la mitad del camino recorrido.

Y no sólo te propongo que pienses positivo a la hora de creer que todo va a salir a pedir de boca, sino de procurar hacer la actividad que tengas entre manos lo más agradable y divertida posible.

No hay fracasos, sólo resultados

Elimina el término fracaso o fracasado de tu vocabulario. La palabra fracasado lleva connotaciones de que no hay nada que hacer, de que todo lo que intentes acabará en saco roto. Y esa no sólo no es una visión real, sino que será un lastre a la hora de conseguir tus logros.

Sólo existen resultados, estos pueden ser deseados o no deseados. Si no son deseados, habrá que buscar la manera de cambiar la forma de proceder, para que esos resultados cambien a deseados.

Saca un aprendizaje de cada situación

Los resultados no deseados, también son necesarios, ya que nos dan datos e información sobre lo que no estamos haciendo bien, para poder mejorarlo.

Si lo miras así, va a resultar que encima son algo bueno. Y es así, no sólo son algo bueno sino necesario para la mejora y para el aprendizaje. Sin ellos no evolucionaríamos y nos quedaríamos estancados.

Piensa que todo es para algo bueno

Cuando algo no ha salido como esperabas, te sientes frustrado y con ganas de enfadarte, recuerda que lo que se resiste persiste y lo que se relaja cede. Cuando reaccionas de manera violenta, todo empeora. Pero si reaccionas con calma y buscando soluciones, entonces es cuando llegan las mejoras.

La manera de relajarte y tomar la decisión más acertada es pensar que todo lo que sucede, al final va a desencadenar algo positivo, aunque no lo veas sobre la marcha. “Tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto”. Henry Ford

“El sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas.” Antoine de Saint-Exupéry

Una actitud positiva nos impulsa a buscar información y soluciones

Ante las adversidades y la incertidumbre del futuro o ante el temor de conocer la respuesta a nuestras dudas, con frecuencia, nos bloqueamos, lo que nos impide adoptar actitudes positivas. Como resultado, nos invade la ansiedad y optamos por una actitud pasiva en la búsqueda de información.

La toma de decisiones suele ser más sencilla si se dispone de información clara y confiable acerca de las opciones que tenemos. Las personas con actitud positiva se muestran abiertas a buscar información sobre los hechos o sucesos que les preocupan antes de tomar decisiones importantes.

Ten en cuenta estas estrategias y aprovecha el poder de tu actitud, llevando los acontecimientos de tu vida a la mejor opción posible.

Finalmente, como lo dijo el famoso filosofo William James “El mayor descubrimiento de mi generación es que el ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud mental.” Así de complicado, pero a su vez de sencillo. Por lo que puedo concluir que la continuidad de tu empresa depende mucho de tu actitud y tu tranquilidad y felicidad en la vida también.

Contacto:

Twitter: @mariorizofiscal

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México