Senado aprueba en comisiones Ley de Amnistía; se beneficiarían 6,000 presos

Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron por una unanimidad el dictamen para expedir la Ley de Amnistía.

La reunión de comisiones unidas se llevó a cabo con la ausencia de los integrantes de los grupos parlamentarios de oposición.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

El dictamen se discutirá esta tarde en el pleno del Senado, que de aprobarse podría beneficiar alrededor de 6,000 personas que se encuentran en diversas prisiones del país.

En septiembre de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó llamadas iniciativa ante la Cámara de Diputados para expedir a Ley de Amnistía que beneficiaria a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron.

Sigue las noticias de la política mexicana en este enlace

Esta ley también apoyaría a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusado por delitos inverosímiles.

Jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenaza, son también el objetivo de esta Ley.

Suscríbete a Forbes México

Estas medidas procederí­an bajo ciertas condiciones, como que los candidatos no sean reincidentes, que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego.

Tampoco serán beneficiados las personas que hayan sido acusadas por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratandose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Te puede interesar: Senadores discutirán Ley de Amnistía: urge aprobarla, dice Ricardo Monreal