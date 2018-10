Senado de EU confirma a juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema

Reuters. – El Senado de Estados Unidos confirmó el nombramiento del juez Brett Kavanaugh, elegido por el presidente Donald Trump, para integrar la Corte Suprema.

La cámara Alta, bajo control republicano, votó por 50-48 en favor de Kavanaugh.

La Casa Blanca indicó que hará su juramento rápidamente.

El presiente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Kavanaugh vía Twitter.

“Aplaudo y felicito al Senado de los Estados Unidos por confirmar a nuestro GRAN NOMINADO, el juez Brett Kavanaugh, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Más tarde, hoy, firmaré su comisión de nombramiento y él jurará oficialmente. ¡Muy emocionante!”, escribió Trump en la red social.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018