Serena Williams regresará a las canchas en Wimbledon

Reuters.- La tenista estadounidense Serena Williams, exnúmero uno del mundo, recibió el martes una invitación para competir en Wimbledon y regresará a las pistas después de un año sin actividad cuando participe en el torneo de dobles del Eastbourne International.

Williams, de 40 años, no ha jugado en el Tour desde que perdió en la primera ronda de Wimbledon el año pasado debido a una lesión, pero el All England Lawn Tennis Club (AELTC) anunció que ella es una de las seis mujeres que recibieron una invitación.

Antes de competir en Wimbledon, Williams hará pareja con la tenista tunecina Ons Jabeur, número cuatro del mundo, para el evento de dobles femenino en Eastbourne, que comienza este fin de semana.

“SW y SW19. Es una cita. 2022 Nos vemos allí”, escribió Williams en Instagram, refiriéndose al código postal del AELTC, que alberga el torneo de Wimbledon. View this post on Instagram A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)

La Lawn Tennis Association (LTA) de Reino Unido confirmó que la 23 veces campeona de un Grand Slam y Jabeur están en el cuadro de dobles en Eastbourne, que comenzará el sábado. Sin embargo, no es probable que jueguen su primer partido antes del martes.

“Estoy emocionada de regresar al torneo Rothesay International en Inglaterra y estar de vuelta en el césped, una superficie que me ha resultado muy buena a lo largo de mi carrera”, dijo Williams en un comunicado.

“Eastbourne tiene un encanto único que no se ve en ningún otro lugar del Tour y tengo muchas ganas de volver a jugar frente a los aficionados”.

La estadounidense, ahora en el puesto 1,208 del mundo, ha ganado Wimbledon siete veces en su carrera. Wimbledon comienza el 27 de junio.

