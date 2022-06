Sergio Gutiérrez se brincó acuerdos en la Cámara de Diputados, acusa PRI

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo ) de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó que el presidente de este recinto legislativo, Sergio Gutiérrez Luna, se brincó acuerdos políticos al presentar una controversia constitucional ante las autoridades electorales sobre incluir o no a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso.

El priista señaló que si bien el presidente de la Cámara de Diputados tiene la facultad para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la que ordenó a los legisladores otorgar un lugar a la bancada de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, esto no ayuda políticamente.

“Claro que el presidente tiene esa facultad, ustedes lo saben, el presidente de la Mesa, pero creo que no ayuda a los acuerdos políticos en esta Cámara”, dijo el priista en alusión a que el morenista presentó la controversia constitucional sin acordarlo con la Jucopo.

Por ello, comentó que mañana se reunirá por la tarde la Junta de Coordinación, donde se verá si acatarán o no la resolución del TEPJF, aunque dijo que él está porque sí se respete.

“Yo soy por acatar la resolución, así lo hemos manifestado en las otras ocasiones. Entonces, no puedo hablar por la alianza (Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD) porque no los he visto, pero estoy seguro que es en el mismo sentido”, mencionó.

Hace dos días, el Tribunal electoral dio un de plazo 72 horas a la Jucopo de la Cámara de Diputados para que asigne un lugar en la Comisión Permanente a Movimiento Ciudadano.

Lo anterior, porque actualmente en esta Comisión, Movimiento Ciudadano no tiene representación.

También aprobó imponer una amonestación a los integrantes de la Jucopo por no haber cumplido al principio con el ordenamiento del órgano jurisdiccional y enfatizó que en caso otro desacato, se podrán tomar las medidas necesarias, hasta penales, para asegurar el cumplimiento de la sentencia.

