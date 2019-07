Servicio de Twitter se restablece parcialmente luego de caída global

Reuters.- Twitter Inc dijo el jueves que su plataforma de redes sociales volvió a operar parcialmente luego de que sufrió una caída global durante más de una hora.

“Estuvimos caídos (…) y ahora lentamente estamos volviendo. ¡Lo lamentamos!”, tuiteó el presidente ejecutivo de la red social, Jack Dorsey.

We were down…and now slowly coming back up. Sorry! Grateful for our operations and engineering teams for getting us flying again.

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) July 11, 2019