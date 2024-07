Servicio Secreto se defiende mientras el motivo del ataque contra Trump sigue sin esclarecerse

El motivo del intento de asesinato de Donald Trump por parte de un hombre armado de 20 años sigue siendo un misterio dos días después, ya que el sospechoso fue abatido a tiros y el FBI no ha podido identificar una ideología que lo haya impulsado a atacar al expresidente.

El FBI ha tomado la iniciativa en la investigación del tiroteo en un mitin de campaña en Pensilvania que hirió al expresidente, eclipsando su revancha electoral del 5 de noviembre con el presidente Joe Biden.

El Servicio Secreto, responsable de proteger a presidentes y expresidentes, se puso a la defensiva este lunes ante las críticas por su incapacidad para detectar al pistolero cuyos disparos hirieron a Trump en la oreja derecha y mataron a un espectador.

“El personal del Servicio Secreto en el terreno se movió rápidamente durante el incidente, con nuestro equipo de francotiradores neutralizando al tirador y nuestros agentes implementando medidas de protección para garantizar la seguridad del expresidente Donald Trump”, dijo Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto, en un comunicado.

Biden ordenó una investigación independiente sobre cómo el pistolero, que fue abatido a tiros por agentes momentos después de abrir fuego, pudo haber estado tan cerca de matar o herir gravemente a Trump a pesar de la fuerte seguridad proporcionada por el Servicio Secreto en el evento del sábado en Butler, Pensilvania.

Los primeros detalles sobre la investigación del pistolero, Thomas Matthew Crooks, un asistente de un asilo de ancianos, fueron imprecisos.

Era un joven que trabajaba en un puesto de nivel inicial cerca de su ciudad natal de Bethel Park, Pensilvania. Se graduó de la escuela secundaria en 2022 con reputación de ser un compañero de clase brillante pero tranquilo. Su consejero vocacional lo describió como “respetuoso” y dijo que nunca supo que Crooks fuera político.

El FBI dijo el domingo que su perfil en las redes sociales no contenía lenguaje amenazante, ni habían encontrado ningún historial de problemas de salud mental. Afirmaron que Crooks actuó solo y que aún no habían identificado un motivo.

Crooks se destaca entre otros tiradores de alto perfil recientes que abrieron fuego en escuelas, iglesias, centros comerciales y desfiles porque estuvo a centímetros de matar a un candidato presidencial estadounidense, algo que no ha sucedido en décadas.

Trump, quien viajó a Milwaukee el domingo para hacer los preparativos finales para aceptar la nominación formal de su partido en la Convención Nacional Republicana esta semana, parecía reflexivo y desafiante a última hora del domingo.

Trump levantó el puño en el aire varias veces y pareció pronunciar las palabras “¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha!” mientras bajaba las escaleras de su avión.

En una entrevista durante el viaje, dijo que darse cuenta de que estuvo tan cerca de ser asesinado fue aleccionador.

“Esa realidad recién se está asentando”, dijo Trump según el Washington Examiner. “Rara vez aparto la mirada de la multitud. Si no hubiera hecho eso en ese momento, bueno, no estaríamos hablando hoy, ¿no?”.

“Quiero tratar de unir a nuestro país”, informó el New York Post sobre lo dicho por Trump durante el vuelo. “Pero no sé si eso es posible. La gente está muy dividida”.

El sábado por la tarde, Crooks logró escabullirse hasta un tejado a 140 metros del escenario donde Trump iba a hablar en Butler, Pensilvania. Luego comenzó a disparar un rifle semiautomático estilo AR-15, comprado por su padre, informaron las autoridades.

El tiroteo mató a un hombre de 50 años, hirió gravemente a otros dos espectadores y golpeó la oreja de Trump.

Las autoridades dijeron que se encontró “un dispositivo sospechoso” en el vehículo del autor, que fue inspeccionado por técnicos en explosivos y puesto a salvo.

Residente de Bethel Park, a una hora de donde ocurrió el tiroteo, Crooks era un republicano registrado que habría sido elegible para emitir su primer voto presidencial en las elecciones del 5 de noviembre.

Los registros públicos muestran que su padre es un republicano registrado y su madre una demócrata registrada, y que cuando tenía 17 años Crooks hizo una donación de 15 dólares a una causa del Partido Demócrata.

Crooks trabajaba como asistente dietético en un asilo de ancianos en el momento del tiroteo, dijo el administrador del asilo en un comunicado.

“Estamos conmocionados y entristecidos por saber de su participación, ya que Thomas Matthew Crooks realizó su trabajo sin preocupación y su verificación de antecedentes no tuvo problemas”, dijo Marcie Grimm, administradora del Centro de Enfermería Especializada y Rehabilitación de Bethel Park.

Hace dos años, Crooks se graduó de la escuela secundaria local, donde no mostró ningún interés particular en la política, según un compañero de clase que pidió no ser identificado. Los intereses de Crooks se centraban en construir computadoras y jugar juegos, dijo el compañero de clase en una entrevista.

“Era súper inteligente. Eso es lo que realmente me desconcertó, era que era un niño muy, muy inteligente, que sobresalía”, dijo el compañero de clase. “Nunca surgió nada loco en ninguna conversación”.

Jim Knapp, quien se jubiló de su trabajo como consejero escolar en Bethel Park High School en 2022, dijo que Crooks siempre había sido “tranquilo como un ratón de iglesia”, “respetuoso” y reservado, aunque tenía algunos amigos.

Rara vez se cruzaba con Crooks porque “no era un chico necesitado”, dijo Knapp. Crooks se contentaba con almorzar solo de vez en cuando en la cafetería de la escuela, dijo Knapp, quien se comunicaba con esos estudiantes para ver si querían compañía.

“Los niños no lo insultaban, los niños no lo intimidaban”, dijo Knapp.

Knapp dijo que nunca supo que Crooks fuera político de ninguna manera, incluso cuando otros niños a veces usaban atuendos de Trump o Biden. Agregó que no podía recordar que Crooks fuera disciplinado en la escuela.

Los residentes de la zona de la casa de los Crooks dijeron que se sintieron conmocionados e inquietos al saber que un intento de asesinato había sido vinculado con una persona de la tranquila ciudad de 33,000 habitantes.

“Bethel Park es una zona bastante obrera, y pensar que alguien estaba tan cerca es un poco descabellado”, dijo Wes Morgan, un hombre de 42 años que trabaja en una empresa de gestión de inversiones y anda en bicicleta con sus hijos por la misma calle que la residencia de los Crooks.

Con información de Reuters

