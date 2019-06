Shake Shack ya tiene fecha para abrir su primer restaurante en México

La cadena de hamburguesas Shake Shack, de origen estadounidense, ya tiene fecha de llegada a la Ciudad de México: jueves 27 de junio.

La empresa, que arribará al mercado nacional de la mano de la compañía mexicana Toks-subsidiaria de Grupo Gigante-, abrirá su primer restaurante en Avenida Paseo de la Reforma 333, frente al Ángel de la Independencia, con un horario de lunes a sábado de 12:00 pm a 12:00 am y los domingos de 12:00 pm a 10:00 pm.

La marca competirá en el mismo mercado que McDonald’s, compañía que si bien es líder en el sector, ha perdido terreno frente a cadenas como Carl’s Jr. y Burger King, de acuerdo con datos de agencias.

“Además de los icónicos productos de Shake Shack, para esta primera apertura, la marca estará preparando una selección de productos locales y exclusivos de la Ciudad de México”, indicó la empresa a través de un comunicado.

En su menú se encontrará el Shack Attack, un frozen custard de chocolate con tamal de chocolate, trozos de chocolate, nibs de cacao de La Rifa y fudge de chocolate, así como una Malteada de Horchata y los frozen ¡Santa Fresa! y Oh Ma-Mey, informó.

Lo anterior en colaboración con la Chef Elena Reygadas, quien en 2014 obtuvo el reconocimiento Latin America’s Best Female Chef.

“Y como parte de la misión de Shake Shack – Stand For Something Good®- este primer Shack donará el 5% de sus ventas del Oh Ma-Mey a Reintegra, asociación que trabaja a favor de la justicia social a través de la prevención del delito y reinserción de niñas, niños y adolescentes, para lograr un México más justo y más seguro. Así mismo, el 1% de las ventas de la Shack|2O será donado a la Fundación Cántaro Azul A.C. en apoyo a garantizar el acceso sostenible a agua segura en comunidades rurales de México”, añadió la compañía.

Shake Shack cuenta con más de 170 ubicaciones en 23 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, y con al menos 60 puntos internacionales, entre ellos Londres, Hong Kong, Estambul, Dubai, Tokyo, Moscú y Seúl.

