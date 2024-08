Sheinbaum anuncia a Tatiana Clouthier como titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Tatiana Clouthier será la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que atiende las iniciativas y necesidades de los mexicanos que viven y trabajan fuera de México.

Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que el anuncio era una primicia.

“Les voy a dar una primicia, no está aquí, a ver si no se molesta conmigo, la persona que va a estar del Instituto de Mexicanos en el Exterior es Tatiana Clouthier”, expresó.

De acuerdo con Sheinbaum, Clouthier quiso quedarse en Nuevo León porque ahí reside, y que ambas han estado en pláticas sobre este nuevo puesto.

“Tatiana decidió quedarse, ella vive en Nuevo León, decidió quedarse ahí y ella me dijo, a mí lo que me gustaría y lo hemos estado platicando, entonces ella nos va a ayudar mucho”, expresó.

Sheinbaum Pardo señaló que Clouthier estará trabajando de cerca con el canciller Juan Ramón de la Fuente para atender a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos.

“La idea es que Juan Ramón de la Fuente, el canciller, atienda personalmente el tema de los consulados, particularmente Estados Unidos y Canadá”, adelantó Sheinbaum.

Tatiana Clouthier no estuvo presente en la conferencia.

El Instituto de Mexicanos en el Exterior fue creado el 16 de abril de 2003 y su misión es promover estrategias, integrar programas y recoger propuestas de las comunidades mexicanas en el extranjero, con el objetivo de fortalecer sus vínculos con México y fomentar su integración en los países donde residen.

Cuando Tatiana Clouthier renunció a la Secretaría de Economía con AMLO

Aunque fue parte fundamental del equipo que lo llevó a la presidencia y tras ser secretaria de Economía con Andrés Manuel López Obrador, el propio mandatario anunció el 6 de octubre de 2022 en su conferencia matutina que Tatiana Clouthier dejaría la Secretaría de Economía por razones personales.

Visiblemente conmovido en ese momento, el mandatario federal afirmó que insistió que la entonces funcionaria se quedara en el cargo, sin embargo, fue su convicción dejar el gabinete.

“Informarles que recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del gobierno. Insistimos para que se quedara pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho a su contribución y apoyo. No puede ella salir por la puerta de atrás. Vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado, ella va continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsado el desarrollo político democrático del país”, comentó en su momento.

“Agradezco la oportunidad de jugar contigo en la Cuarta Transformación. Nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. No obstante, uno debe saber cuándo retirarse, no hay posición más importante que otra, hasta el público y la porra es un lugar importante. Me paso a la porra”.

“Lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias, por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Esta semana me tocó levantarme tres veces a la mañanera y ya no podía. Muchas gracias”, señaló Clouthier ese día para después abrazar al presidente de la República y retirarse entre lágrimas del salón Tesorería.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias