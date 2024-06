Sheinbaum debe atender déficit para evitar recorte de calificación: HR Ratings

La administración de Claudia Sheinbaum deberá presentar un Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) responsable y que atienda al déficit presupuestario por el que atraviesa México, para así evitar un recorte en la calificación soberana, aseguró Pedro Latapí, director general de la calificadora HR Ratings.

Comentó que lo que se espera es que no haya un déficit sostenido y que a finales de este año será cuando se conozca realmente la política económica de Sheinbaum: “Vamos a ver”.

“La administración anterior había sido muy, muy cautelosa y este año el déficit incrementó por la terminación de las obras que se tenían, pero todos consideramos y lo que ahorita todos entendemos es que el déficit va a regresar otra vez a los niveles de 3-4%. Un déficit mayor al esperado de este 3% ciertamente haría que replanteemos la calificación”, dijo Latapí en entrevista.

‘Reforma al Poder Judicial no interfiere en calificación’

Por otro lado, el director señaló que la reforma al Poder Judicial podrá causar incertidumbre en el mercado, pero no influye a la hora de que la calificadora degrade o no la nota soberana de México.

“Más cuando no son reformas directamente económicas, que no impactan en la parte económica, realmente el impacto no es directo sobre las calificaciones”, señaló Latapí.

Añadió que en lo que pueden impactar este tipo de reformas en el mediano o largo plazo es en la gobernabilidad, y que esta gobernabilidad se traduzca en un déficit sostenido.

“No en un deterioro o en términos de crecimiento o en términos de inversión por las reformas, pero no necesariamente en la calificación”, recalcó.

Prevé crecimiento de 2% en 2024

Respecto al crecimiento económico de México, el directivo estima una expansión del PIB de 2% para 2024.

Comentó la desaceleración económica es “muy ligera” y “viene también debido al menor crecimiento que estamos viendo en Estados Unidos”.

Previó para el cierre de este año una inflación controlada de entre 4% y 4.5% y un tipo de cambio en 18.50 o 19 pesos.

Para 2025, el directivo estimó que Sheinbaum tendrá una transición más “ordenada” y que “ayuda mucho” que Rogelio Ramírez de la O continúe al frente de Hacienda.

“Entonces ciertamente el primer año de una nueva administración tiende a ser más lento o tiende a ser más pausado. Creemos que en esta situación va a ser un poco menos de lo que pensamos, o sea vemos una transición que pueda pensarse más ordenada”, señaló.

