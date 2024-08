Sheinbaum designa a Víctor Rodríguez Padilla como el próximo director de Pemex

La presidenta electa Claudia Sheinbaum informó este lunes que el próximo director de Petróleos Mexicanos (Pemex) será Victor Rodríguez Padilla, en sustitución de Octavio Romero Oropeza.

El recién designado, que es físico por la UNAM, es un viejo conocido de la próxima presidenta de México y será el encargado de continuar con las labores de rescate de la petrolera mexicana.

“Nos conocemos desde hace muchísimos años. Tenemos la misma carrera, aunque estudiamos el doctorado en distintos lugares, estudió física también, en la Faculta de Ciencias”, dijo Sheinbaum.

De acuerdo con Víctor Rodríguez, una de las encomiendas de la presidenta es que Pemex mantenga la producción en 1.8 millones de barriles por día, cuestión que permitirá abastecer a las refinerías.

“Ese es un esfuerzo importante. Hay que decirlo que en este gobierno se hizo una parte muy importante también de aumento de la producción. La producción venía cayendo por madurez geológica, efectivamente, pero también por falta de inversión, descuido, negligencia (…)”, aseguró.

Rodríguez Padilla añadió que en el gobierno de Sheinbaum, se hará “un esfuerzo mayúsculo” para desarrollar las fuentes renovables de energía y que Pemex va a jugar un papel fundamental.

“Pemex no se va a limitar a hacer petróleo, gas, condensados y lo que siempre ha hecho, no, ahora vamos a hacer proyectos nuevos, vamos a tener asociaciones con la sociedad, con las universidades, con los empresarios, para hacer los proyectos del futuro. Vamos a hacer energía eólica, energía solar, energía eólica offshore, vamos a hacer materiales estratégicos, con litio”, aseguró.

Sobre las finanzas de Pemex, Rodríguez Padilla comentó que “efectivamente” hay una situación pendiente, pero que ya se está atendiendo, además de que se está trabajando con la Secretaría de Hacienda estrechamente.

“Efectivamente, nos estamos ocupando de eso. Lo hemos venido haciendo en el último año. Hemos sido muy responsables en los pagos, en la pluralidad. Eso ha sido impecable, no lo han reconocido algunas calificadoras, no todas, unas sí, unas no. Hay una parte productiva importante. Vamos a mantener el esquema productivo. ¿Qué empresa produce 1.8 millones de barriles de petróleo en el planeta? Pemex es una de ellas”, consideró.

