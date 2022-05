Sheinbaum está sometida a fuertes presiones, pero le tengo confianza: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está sometida a fuertes presiones por la temporada y ante sus aspiraciones presidenciales, pero refrendó su confianza en su actuación debido a que es una mujer honesta.

En conferencia de prensa, el mandatario federal estimó que las descalificaciones contra su trabajo continuarán y serán más intensas pues es natural por la sucesión presidencial.

“La jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo, es una mujer íntegra, honesta y que también está siendo sometida a fuertes presiones pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda. No debe de haber tapados, ni mujeres ni hombres, claro que sigan haciendo su trabajo, sirviéndole al pueblo, eso es lo más importante”, expuso el jefe del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

Sheinbaum se ha visto envuelta en la polémica por el colapso de la Línea 12 el año pasado, donde murieron 26 capitalinos, luego de descalificar un informe de la firma DNV en la que expone que la falta de mantenimiento fue un factor decisivo para el desplome de un tramo elevado.

La mandataria capitalina afirmó que la firma DNV tenía un sesgo político y dijo que evaluaría proceder penalmente contra la firma de evaluación por tendenciosa al tiempo que sostuvo que no se daría a conocer el reporte.

No obstante, el lunes pasado, el diario español El País, difundió el resumen ejecutivo de DNV, acto que propició que la jefa de Gobierno haya decidido mostrar el informe este miércoles.

“Hay que esperar lo que ella informe, lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, es una mujer recta, honesta, como también le tengo confianza, para que no se vaya a estar interpretando, al secretario de Gobernación, por eso lo invité a que me apoyara, me ha ayudado mucho, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, me ayuda muchísimo”, sostuvo.

