Sheinbaum nombra a Lázaro Cárdenas Batel como jefe la oficina de Presidencia

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves a Lázaro Cárdenas Batel como el jefe de la oficina de Presidencia.

“Muchísimo gusto de presentar a Lázaro Cárdenas Batel como el Jefe de Oficina de la Presidencia de la República; conozco a Lázaro desde hace muchísimos años no solamente somos compañeros, sino amigos y ha desempeñado cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina”, señaló.

Sheinbaum agregó que el trabajo de Cárdenas Batel será ayudarle en el seguimiento de los temas estratégicos del Gobierno y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores.

Lázaro Cárdenas Batel agradeció a Sheinbaum la oportunidad de este cargo y destacó la labor de la presidenta electa como luchadora social.

“Agradezco profundamente la confianza con que me distingue al invitarme a ocupar el cargo de Jefe de Oficina de la Presidencia, será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado en la historia de México, un gran honor por todo lo que ya la elección de una mujer significa y por todo lo que su gestión puede significar para nuestro país no solo para las mujeres y no solo para la para la política.

“Ya por esa sola razón será un privilegio colaborar con nuestra Presidenta, una mujer comprometida desde muy joven con las mejores causas de México a quien tengo la fortuna de conocer hace mucho tiempo y con quien he coincidido en la lucha política desde hace ya 36 o 37 años cuando ella era, además, desde muy joven parte del movimiento estudiantil que entonces defendía la esencia de nuestra Universidad Nacional y cuyos liderazgos más importantes se sumaron al gran movimiento que en 1988 sacudió a México y abrió la puerta para su transformación democrática”, destacó.

Cárdenas Batel fue ha sido asesor especial de la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); fue coordinador de asesores del presidente López Obrador de 2018 a 2023; miembro del Consejo Directivo de la oficina en Washington de Latinoamérica de la organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos; integrante del grupo de análisis político de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos; Jefe de Misión de Observación Electoral de la OEA Nicaragua Ecuador y Uruguay miembro de el Diálogo Interamericano miembro del Consejo Directivo del programa latinoamericano del boot Road Wilson International Center, destacó Sheinbaum.

La próxima presidenta de México anunció que el próximo jueves presentará a los tres restantes funcionarios de su gobierno, el de Cultura, Trabajo y Turismo.

