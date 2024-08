Sheinbaum revira a Ken Salazar: en 43 de los 50 estados de EU se eligen los jueces por voto popular

La presidenta electa Claudia Sheinbaum reviró anoche al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien advirtió riesgos comerciales y a la democracia por la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador, y le recordó que en 43 de los 50 estados en Estados Unidos se eligen a los jueces por voto popular.

“Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, publicó en X la presidenta electa de México.

Esta no es la primera vez que la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) ha defendido la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues incluso ha asegurado que no representa riesgos para la inversión extranjera.

Sin embargo, más temprano, el embajador de EU en México, Ken Salazar, advirtió que la reforma que impulsa elecciones en 2025 y 2027 para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el voto popular en México pondría en riesgo la democracia en el país y la relación comercial entre ambas naciones.

“Creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”, declaró.

El diplomático también dijo que la reforma al Poder Judicial representa “un riesgo mayor” para el funcionamiento de la democracia de México y podría permitir la intromisión del crimen organizado en el sistema de Justicia.

Luego de este posicionamiento el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark también reveló a EFE que los inversionistas canadienses le han transmitido preocupaciones alrededor de la reforma judicial, así como que podría ser factor para debilitar el “vínculo de confianza” entre inversionistas y el Gobierno mexicano.

“He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”, afirmó Clark.

Los posicionamientos de los embajadores norteamericanos ocurren mientras calificadoras como Fitch y entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado también sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en particular la del Poder Judicial.

Con información de EFE

