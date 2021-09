Sheinbaum tendrá que cogobernar con la oposición, asegura Lía Limón

La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, agradeció a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por invitar a los alcaldes electos a su Tercer Informe y aseguró que en adelante se tendrá que cogobernar con la oposición, que a partir del 1 de octubre despachará en 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

“A quien le toca evaluar es a los ciudadanos; se llega con una ciudad donde habrá que gobernar con pluralidad, porque el equilibrio de las fuerzas políticas cambió en las pasadas elecciones”, dijo la futura funcionaria.

“El objetivo es que sea un trabajo conjunto, nos toca cogobernar de manera coordinada, buscando acuerdo para dar buenos resultados. Los ciudadanos no quieren pleitos, quieren coordinación para resolver juntos los problemas, respetando por supuesto la división de poderes”.

Al acudir al Tercer Informe de Sheinbaum, Limón García dijo que de parte de la Unión de Alcaldes de la CDMX, conformada por los gobiernos de oposición, habrá una “absoluta intención” de que haya acuerdos y trabajo conjunto, y pidió que no haya obstáculos en sus funciones.

“Que no se nos limite, no se nos meta el pie porque eso no nos afecta a nosotros, afecta a los ciudadanos”, solicitó.

Advirtió, además, que los próximos gobiernos de las alcaldías podrían comenzar sin recursos suficientes, por lo que demandó que se les dé presupuesto.

“Nos están dejando deudas del gobierno saliente, contratos que terminan a finales de este mes. Pedimos nosotros una ampliación líquida de presupuesto, que no nos dejen deudas y el entendimiento de los recursos que se requieren para acabar este año y el próximo”, planteó Lía Limón.

“Le deseo mucho éxito, a todos nos conviene que a la jefa de Gobierno le vaya bien y pueda dar buenos resultados, y la misma lógica tiene que ver hacia nosotros, si nos va bien, a ella le va bien”, expresó la futura alcaldesa previo a su ingreso al recinto legislativo de Donceles y Allende.

