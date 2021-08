Sheinbaum vio falta de compromiso del INE con la consulta popular

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum consideró que la consulta popular que se celebró este domingo fue un éxito y que inaugura una nueva etapa en la vida democrática del país, pero lamentó que “hubo una falta de compromiso” del Instituto Nacional Electoral (INE) con la realización de este ejercicio hasta ayer inédito.

En videoconferencia la mandataria capitalina comentó que el INE debe asumir “un verdadero compromiso (con las consultas ciudadanas) porque ellos tienen por ley la obligación de llevarlas a cabo […] creo que faltó difusión, más número de casillas, pero aun así nos parece que fue un éxito. Inauguramos una nueva era de la democracia en nuestro país”.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, reportó que la consulta popular de este 1 de agosto es la que ha tenido mayor participación ciudadana de los ejercicios de este tipo realizados en la capital del país, con una concurrencia de 806 mil 693 personas, que representa el 10% de las 7.6 millones de personas incluidas en la Lista Nominal local.

Participación en otras consultas realizadas en la Ciudad de México:

Plebiscito ciudadano de 1993 por el cual se consultó si debían elegirse a las autoridades capitalinas: 320,000 personas.

Consulta zapatista de 1995 participaron en la Ciudad de México: 300,000 personas.

Consulta nacional sobre el Fobaproa en 1998, participaron en la Ciudad de México: 503,000 personas

Consulta sobre si Andrés Manuel López Obrador debía ser registrado como candidato a la Jefatura de Gobierno en 2000 participaron: 503,000 personas

Consulta sobre el Horario de Verano de 2001 participaron: 321,000 personas

Plebiscito sobre los segundos pisos del Periférico de 2002 participaron:420,000 personas

Consulta nacional sobre el Aeropuerto de Texcoco participaron en la Ciudad de México: 235,00 personas

La pregunta de la consulta de este domingo, redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

De acuerdo con los datos proporcionados por el secretario de Gobierno, en la Ciudad de México, el 97.62% de las personas que participaron marcaron el sí; 1.82% marcó no y 0.54% anuló su participación en la primera consulta popular organizada por los órganos oficiales del Estado mexicano. Después de Tlaxcala, Tabasco y Guerrero, la Ciudad de México fue la que tuvo mayor participación ciudadana en este nuevo ejercicio democrático.

“La consulta fue un éxito. Se dio la oportunidad de participación, aun cuando no hubo la suficiente información. Es la consulta popular donde más personas han participado, ese simple hecho es un éxito para la democracia en nuestro país. La gran mayoría votó por el sí, y me parece que inaugurar una consulta popular en nuestro país, donde durante muchos años no hubo democracia electoral, abre una nueva era de la democracia participativa en México”, enfatizó Sheinbaum.

