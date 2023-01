Sherlock Holmes ingresa al dominio público: estas son las obras de uso gratuito en 2023

Los derechos de autor de obras de 1927, incluida la colección de cuentos cortos de Arthur Conan Doyle The Case-Book of Sherlock Holmes y To The Lighthouse de Virginia Woolf, expiraron el domingo, pasando a ser de uso público gratuito sin permiso ni costo, ya que más obras ingresaron al dominio público después un período prolongado de 95 años.

Otros libros que ingresan al dominio público incluyen The Gangs of New York de Herbert Asbury, The Big Four de Agatha Christie, Mosquitoes de William Faulkner y Men Without Women de Ernest Hemingway.

Las películas que ingresan al dominio público incluyen el primer largometraje The Jazz Singer, Wings, ganador del primer premio de la Academia a la mejor película, 7th Heaven y Metropolis.

Las composiciones musicales (la música y la letra, no las grabaciones) que pasan al dominio público incluyen “Puttin’ on the Ritz” de Irving Berlin, “Black and Tan Fantasy” y “East St. Louis Toodle-O” de Duke Ellington y Bub Miley y Louis Armstrong’s “Potato Head Blues” y “Gully Low Blues”.

Los derechos de autor de 1927 inicialmente estaban programados para expirar en 2002, aunque la Ley de extensión del plazo de derechos de autor de 1998 extendió su fecha de vencimiento hasta 2023.

Una versión renovada de los ’80 del clásico ‘Puttin’ on the Ritz’, por el holandés Taco Ockerse.

Lee más: Neymar pide a su padre que lo represente en el velatorio de Pelé

Sherlock Holmes ingresa al dominio público: aquí están las otras obras de uso gratuito en 2023

La frase “Yo grito, tú gritas, todos gritamos por helado” no estuvo disponible públicamente hasta el domingo: la composición de Howard Johnson, Bill Moll y Robert King “(I Scream, You Scream, We All Scream for) Ice Cream” fue la primera publicado bajo derechos de autor en 1927.

La nueva ola de obras que ingresan al dominio público ahora está completamente disponible para compartirse, ejecutarse, reutilizarse, readaptarse o muestrearse legalmente sin permiso ni costo. Los derechos de autor de 1927, además de otros derechos de autor atribuidos posteriormente a obras publicadas ese año, expiraron después de un período prolongado de 95 años.

La caducidad de los derechos de autor se extiende a las obras que se han perdido, incluido el 75% de las películas mudas estadounidenses, según la Biblioteca del Congreso. Jennifer Jenkins, directora del Centro para el Estudio del Dominio Público de la Universidad de Duke, dijo que los términos extendidos de los derechos de autor “contribuyeron a la pérdida de nuestro patrimonio cinematográfico” porque algunas obras más antiguas se desintegraron y se perdieron en el tiempo, lo que impidió su preservación.

Este artículo fue publicado previamente en Forbes US.

Te puede interesar: Benedicto XVI, el papa que encarnó la fuerza de la debilidad