Si amas el cine, el 9º FICUNAM te tiene un lugar

Más de 130 películas de 40 países distintos. Ése es el banquete cinematográfico que promete la novena edición del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) que arrancará el próximo 28 de febrero y concluirá 10 de marzo del 2019. Además, se repartirán más de un millón de pesos en premios a proyectos y cineastas emergentes y se amplió la oferta académica al integrar a las actividades a la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos.

El encuentro fílmico renovó su dirigencia al integrar a la Dirección Ejecutiva a la promotora cultural Abril Alzaga y, a la Dirección Artística, al cineasta Michel Lipkes (Malaventura, Extraño pero verdadero), quienes en entrevista nos hablaron de la transformación que experimentará el festival después de ocho años de vida.

¿Cuál ha sido el reto más grande desde que llegaron al FICUNAM?

Abril Alzaga (AA): El mayor reto es recibir un festival consolidado, mantenerlo y crecerlo. Creo que lo estamos haciendo, en todos los sentidos: alianzas, propuestas, actividades académicas. Está robustecido. Atendemos frentes que no se atendían antes. Como la formación de públicos. Este año estamos lanzando el seminario de formación de públicos con Paula Astorga, como parte de las actividades que enriquecen el diálogo y la posibilidad de llevar el cine al resto de la República mexicana, como es la gira FICUNAM.

Queremos abrir temas de discusión más políticos, que se salen del diálogo formal del cine. Estamos abriendo un espacio con la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos y artes, estableciendo un vínculo con el IFAL para tocar otros movimientos cinematográficos, como el situacionismo. Abrimos el espectro y de esta manera el festival crece.

Michel Lipkes (ML): La transición. Tengo la costumbre de participar en festivales desde cero, me había malacostumbrado a eso. Empecé en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México (FICCO), el FICUNAM comparte una estructura de programación con él. Fue un desafío la transición y el tiempo que tuvimos para armarlo, empezamos en mayo, en teoría un festival de cine necesita de un año entero para materializarse porque como programador tengo que abarcar otros festivales y unos 600 largometrajes para lograr síntesis en la programación del festival.

¿Abrir con la película de Claire Denis es una declaración de principios?

ML: Dentro de mi espectro de lo que es el cine de autor, el cine de género es parte de él. En el caso de Claire Denis, sigue siendo una película totalmente del espíritu de Claire Denis en un sistema de producción más amplio y llamativo. Una estación espacial con un diseño de producción más vistoso, junto a Robert Pattinson y Juliette Binoche. No es la primera vez que hablan en inglés, porque antes lo hizo en sus películas Vincent Gallo, pero está enteramente hablada en dicho idioma y es de género. Pensemos en Trouble Everyday, su cinta de terror, que hace un eco a High Life.

Definitivamente High Life representa la radicalidad que inspira al festival, también amplía el espectro del cine. Un cine que invita más a los espectadores. No sé si sean películas más fáciles como tal, sí son objetos más seductores y atractivos que otro cine de autor, hermético, no narrativo que genera muchos obstáculos a los espectadores que quizá no les interese ese tipo de cine.

El gesto inicial es la inauguración, también tendremos They Live, de John Carpenter, en Las Islas. Una película de autor de gran aliento comercial, que en su época fue un éxito de taquilla. Es una película que vivirá por siempre, mientras el planeta esté en el estado social en que está no puede envejecer. Dentro de la competencia hay dos cintas de género: Amalia, de Omar Rodríguez López, y el thriller social A Land Imagined.

Muchas de las funciones serán gratis, ¿a qué se debió el cambio?

AA: La UNAM y las sedes de la UNAM pondrán la cartelera y las funciones disponibles a todo público. Se realizó un programa antes de invitación a los jóvenes y estudiantes, este año decidimos ampliarlo porque no todos los jóvenes son estudiantes, queremos llegar al corazón de todos sin ninguna barrera para poder acceder a la programación. La única forma de hacerlo era ampliar las funciones gratuitas en los espacios a nuestro cargo.

Tenemos otras sedes alternas como el Cine Tonalá, la Cineteca, Cinepolis Diana. Cada uno se administra y plantea la programación en su propio esquema de exhibición. La idea es: aquellos jóvenes que no pueden pagar el boleto tengan la posibilidad de ver las películas de todas maneras.

Este año el festival nace desde la Filmoteca y no como un socio de ésta.

AA: Creo que hubo un error de comunicación antes. El festival siempre ha dependido de la Filmoteca, la diferencia ahora es que el festival era una especie de encargo a una organización externa a la universidad.

La universidad planteó la creación del festival, se llama FICUNAM, el financiamiento principal viene de la UNAM y de la Filmoteca. La diferencia es que se institucionalizó el festival. Llegó a un punto de madurez y relevancia para el festival que lo incorpora como parte de su estructura. Michel y yo somos parte de la estructura universitaria, esa es la diferencia.

Hay un involucramiento directo de la Coordinación de Difusión Cultural, es una de sus actividades ejes. El evento cinematográfico más grande que ofrece.

¿Es un festival para todos?

AA: Invitamos a todos. Es un festival que convoca especialmente a los jóvenes. Queremos ser tema de conversación entre ellos.

ML: Es un festival lleno de amor al cine, mucha dedicación al cine y todo aquel que lo ame encontrará su lugar en FICUNAM.

Pueden revisar horarios, programación y sedes en: ficunam.unam.mx

