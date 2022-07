Si estrategia de seguridad no funcionara, seríamos los primeros en corregirla: AMLO

En un nuevo respaldo a su estrategia para contener la violencia en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si se tuvieran indicios de que ésta estuviera fallando, por honestidad intelectual corregirían el rumbo.

Cuestionado en Puerto Vallarta por los altos índices de violencia en diversos estados del país, el mandatario mexicano expuso que aún se padecen los efectos de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón y el contubernio de Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, con las bandas del crimen organizado.

No obstante, dijo que atender las causas de fondo que originan la violencia está ayudando a estabilizar los índices de delincuencia en México, sin embargo, este es un objetivo que llevará tiempo resolver.

López Obrador comentó que en su sexenio han podido bajar en un 9% la incidencia delictiva respecto a las cifras dejadas por Enrique Peña Nieto que se ubicaron en 157 mil 158 homicidios en los seis años de su administración.

Lee: Feminicidios e inseguridad, producto de la influencia del neoliberalismo: AMLO

“Si no funcionara la estrategia, nosotros seríamos los primeros, por honestidad intelectual, y porque es nuestra responsabilidad, en decir hay que cambiar la estrategia porque no funciona, pero no, estos datos que estamos dando son del Inegi”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

“No son nuestros, y el Inegi es una institución autónoma, independiente, y aunque fueran nuestros, nosotros no somos capaces de maquillar las cifras, no. Porque si no tuviésemos autoridad moral no tendríamos autoridad política y cualquiera nos podría ningunear”, sostuvo el tabasqueño.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que durante el primer semestre del año se registraron 15 mil 400 homicidios dolosos en México, de los cuales, se desprenden 89 feminicidios ocurridos en junio, el mes más violento en lo que va del año para las mujeres.

En promedio, dijo la SSPC, en este año se han registrado 84 homicidios dolosos al día, una baja de 10.6% respecto al mismo período de 2019, cuando se contabilizaron 17 mil 225 casos.

La dependencia explicó también que el el homicidio doloso mantiene una tendencia a la baja con una disminución de 13.4% si se compara con el máximo histórico de julio de 2018, cuando se reportaron 3 mil 74 homicidios.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México