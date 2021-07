Si Guajardo es honesto, no tiene por qué temer: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si Idelfonso Guajardo, exsecretario de Economía, tiene su conciencia tranquila, no debe temer la acción de la Fiscalía General de la República (FGR) y tiene que hacer lo posible por aclarar la acusación de enriquecimiento ilícito que se le imputa.

“No debe de preocuparse si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta, qué se tiene que preocupar”, consideró López Obrador.

Esto, luego que el viernes se hizo público que el exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto fue vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, acción que Guajardo consideró como posible persecución política.

Lee: Abren juicio a Ildefonso Guajardo por presunto enriquecimiento ilícito

“Nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza, si hay algún asunto judicial, pues tiene que ver con la Fiscalía y es cosa de aclararlo. El que nada debe, nada teme”, sostuvo hoy el titular del Poder Ejecutivo.

El viernes, la FGR indicó que Guajardo no será detenido, pero tendrá que firmar ante autoridades judiciales cada mes.

En respuesta, el diputado federal electo por el PRI aseguró que no es culpable del delito y que todo se trata de una persecución política basada en errores que cometió en declaraciones patrimonial.

Guajardo afirmó que tuvo un “exceso de pulcritud” al transparentar sus bienes y registró la compra una pintura de arte en un año cuando lo había adquirido en otro.

También mencionó que es cuestionado por un préstamo que recibió de su hermano, por depósitos por la venta de un auto, así como por 400 mil pesos que prestó a un amigo.

Cuestionado sobre las indagatorias que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza contra exfuncionarios de Enrique Peña Nieto, el presidente de la República afirmó que las investigaciones no se deciden desde Presidencia.

Indicó que la única orden que tienen sus funcionarios es la de combatir la corrupción y denunciar la comisión de delitos contra la administración pública.

“No es un asunto que se decide en Presidencia, nosotros hemos dado la instrucción de que no haya corrupción y que no haya impunidad y que cuando se conoce de un presunto delito se tiene que denunciar, que no debe ocultar nada, es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea”, afirmó López Obrador.

