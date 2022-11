‘Si hay que ir al panel, nos vamos’: AMLO resta importancia a amago de EU por maíz transgénico

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que planteó a las autoridades agrícolas de Estados Unidos ampliar por dos años más la importación de maíz transgénico para forraje, pero para el consumo humano la posibilidad está cerrada.

El jefe del Ejecutivo federal restó importancia al amago que realizó el gobierno estadounidense de llevar este problema a un panel de controversias dentro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que el gobierno de México hará un análisis del maíz amarillo que se importa desde Estados Unidos a fin de descartar que no implique riesgos para la salud humana.

“Estuvimos ayer con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, platicamos bien, tiene toda la información, se está buscando una salida. Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico para el consumo humano.

“Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje y en ese caso también estamos planteando que tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo si no es dañino para la salud.

“Aun cuando se use como forraje, como eso lleva tiempo, ofrecimos ampliar el plazo a dos años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje, o sea, se puede importar pero no para consumo humano, no aceptamos maíz transgénico para consumo humano”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

En 2020, el gobierno mexicano anunció la eliminación gradual del maíz transgénico y el herbicida glifosato para 2024. Sin embargo, ante la culminación del plazo del decreto, el gobierno de Joe Biden externó serias preocupaciones en este sector.

El comercio entre Estados Unidos y México alcanzó un valor récord de más de 63,000 millones de dólares en 2021 y se espera que sea aún mayor en 2022.

“Estamos buscando la forma que ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite mayor productividad y otra cosa es la salud. Si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo nosotros optamos por la salud.

“Hay mecanismos para dirimir estas diferencias en el tratado pero nosotros tenemos elementos para defender por qué no se permite el maíz transgénico. Vamos a esperar a ver si hay un acuerdo”, dijo.

Ayer, el gobierno de Estados Unidos dijo que consideraría acudir al TMEC si es que no logra una resolución favorable a la disputa sobre maíz transgénico con México, comentó el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack.

