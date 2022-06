‘Sí hay tiro’, lanza AMLO a la oposición; urge que definan candidato presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que “habrá tiro” con los partidos de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Ayer, tras los comicios para renovar las gubernaturas de seis estados del país, donde Morena se llevó cuatro entidades y dos la alianza opositora, el dirigente del PAN, Marko Cortés, sostuvo que los resultados que obtuvo junto al PRI y PRD hacen posible “un tiro político” con Morena.

El pasado domingo, Morena obtuvo las gubernaturas de Oaxaca, Hidalgo- bastiones del PRI- Tamaulipas y Quintana Roo; mientras que la alianza Va por México sólo se quedó con Aguascalientes y Durango.

“Se avientan algo que, a ver, ustedes me van a explicar, porque no le entendí ¿qué es eso de que hay tiro? ¿Eso de dónde viene? Del boxeo. No lo entendí ¿y la gente sí lo entiende? ¿Sí se entiende? Sí, Para el 24, no lo entendí”, dijo.

-¿Hay tiro?, se le cuestionó.

“¿Sí hay tiro? Pues claro que sí, sí, sí sí, en política no se puede decir que nada es irreversible y la democracia menos, porque es el pueblo quien manda y nada en política, habiendo democracia es eterno, pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas”, dijo López Obrador.

En ese sentido, el presidente de la República criticó que los partidos opositores a su gobierno no tengan propuestas políticas y que su única estrategia sea atacar todo lo que realiza su administración.

Lee: México necesita oposición fuerte, no palera: AMLO

De igual forma, urgió a dichos partidos a resolver quién encabezará sus esfuerzos para las elecciones presidenciales de 2024.

“A ver díganme si se acuerdan de una propuesta que hayan hecho los del bloque conservador en cuatro años, una, una propuesta que la gente ¡nada! Todo está mal, mal, mal, entonces eso lo tienen que tomar en cuenta”, dijo.

“E ir resolviendo, porque ya se les termina el tiempo, ¿quién va a ser candidato, quién podría ser, cómo lo van a elegir y el programa? Que recuerden que la gente vota entre tres propuestas o escoge o se fija: el candidato, quién es el candidato. Dos, el programa, y tres, el partido”, señaló.

