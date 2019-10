El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la estrategia de su Gabinete de Seguridad en torno a la detención y liberación de Ovidio Guzmán López, y señaló que de haber actuado de forma contraria y hubiera ocurrido una masacre, de lo que se estaría hablando sería de la renuncia del presidente.

“(…) imagínense si se continúa con el operativo y se hubiese perdido la vida de muchos, porque esa fue la valoración que se hizo, muchos iban a perder la vida, y además gente inocente, población civil, no sólo los delincuentes, que son seres humanos, los soldados, que los tenemos que proteger, que los tenemos que cuidar, sino civiles.

“Hoy, a pesar de que tú me estás preguntando de esta manera, no es tan fuerte, tan contundente tú planteamiento, ¿cómo me estarías preguntando hoy si hubiese habido una masacre? Entonces, no estarían hablando de la renuncia a lo mejor de Audamaro y de Durazo, sino de la renuncia del presidente“, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre si pedirá la renuncia de dichos funcionarios.

En su conferencia mañanera, descartó pedir la renuncia de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Audomaro Martínez Zapata, titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), luego del fallido operativo de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa.

“Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores. En vez de actuar con responsabilidad, porque estaba de por medio la vida de la gente, azuzaron, hasta expresidentes gritando, pidiendo mano dura, violencia, que respondiéramos así, con violencia, como lo hacían ellos, mostrar trofeos que no resolvían para nada el problema de fondo, que es garantizar la paz y la tranquilidad”, respondió el mandatario al cuestionamiento de una reportera.

La respuesta del presidente se da en el marco de las demandas de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) para exigir la renuncia del Gabinete de Seguridad actual, así como de la denuncia presentada ante la FGR por ese partido político en contra del presidente y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por liberar a Ovidio Guzmán.

El pasado viernes 19 de octubre, tras dar a conocer los detalles del operativo para arrestar a Ovidio Guzmán y reconocer las fallas en el mismo, el secretario de Seguridad descartó renunciar tras la polémica decisión de liberar al hijo de “El Chapo”.

-¿No le da vergüenza este operativo fallido? ¿Están dispuestos a presentar su renuncia por falta de resultados?-, preguntó una reportera a los titulares presentes en esa rueda de prensa del Gabinete de Seguridad.

“Uno no busca esta responsabilidad, simple y sencillamente cuando se la encomiendan se asume y estamos mientras podamos seguir aportando a la construcción de la paz del país, en el momento que no estemos en esa posibilidad en lo personal no tengo inconveniente en buscar otros horizontes“, fue la respuesta de Durazo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, informó que citarán a comparecer a los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que informen sobre los hechos violentos del jueves pasado en Culiacán, Sinaloa; mediante un acuerdo con las otras bancadas, que han manifestado su preocupación por la violencia en dicha entidad federativa.

