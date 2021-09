Si no se cumplen medidas sanitarias en Congreso se suspenderán sesiones: Morena

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, advirtió que si no se respetan las normas de sanidad contra el Covid-19, las sesiones serán suspendidas.

“Tenemos que tomar cartas en el asunto con mayor rigidez y hacer valer que los grupos asuman las reglas, si no es así, nos vamos a tener que ver en la penosa necesidad de suspender sesiones, que se marque un receso hasta que se desocupe el salón de Plenos a lo que implicaría no estar en riesgo. Es lo que firmaron todos pero no se hace valer”, reprochó la diputada.

En conferencia, la legisladora señaló que esto incluye la sana distancia de 1.5 metros y que solo acuda de forma presencial una parte de cada bancada a las sesiones del Pleno, pues acusó que el PAN no está cumpliendo con esto último.

También, mencionó que retirarán las mamparas que fueron colocadas en las curules de los 500 diputados en el salón de Sesión de Sesiones ya que no hay forma de documentar que estas disminuyen los contagios, pero en caso de que los legisladores quieran continuar con ellas, no serán retiradas.

“Hicimos la consulta. Le pedimos a la Secretaría General que nos dijera si tiene una repercusión negativa o positiva el tenerlas o no y resulta que no, que no detenga contagios, no se documenta, no hay forma; en cambio, tenemos un problema de que se está saturando de presencia física el Pleno y de eso no nos hemos hecho cargo los grupos parlamentarios sobre todo de la ala derecha donde hay muchos más de lo que que les corresponde estar y eso es una irresponsabilidad”, comentó.

Al ser cuestionada si también se le pedirá a los diputados, como a Gerardo Fernández Noroña, usar cubrebocas en las sesiones, respondió que todos deben asumir las reglas.

“Ahorita estamos en una sesión semipresencial y tenemos que actuar en consecuencia; entonces la rigidez va para todos los grupos parlamentarios en todos los sentidos. No se trata de estar a favor o condescendiente con algunos y estrictos con otros. Todos vamos a asumir las reglas de sesiones semipresenciales o para que las hicimos. va a ser a ser parejo para todos: grupos parlamentarios y personas”, dijo.

