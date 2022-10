‘Si no puedes con el enemigo, únetele’, dice Banorte sobre su fintech

A menos de una semana de haber sido autorizado su banco digital, el director general de Banorte, Marcos Ramírez Miguel, opinó que cada vez será más borrosa la línea que separe a los bancos y las fintech, por lo que “si no puedes con el enemigo, únetele”.

Durante su participación en el Convención de la AMIB, el banquero indicó que las fintech se van a ir volviendo bancos y viceversa porque no se puede nacer como una de esta empresas tecnológicas sin luego bursatilizarse, bancarizarse o aforizarce (volverse Afore).

“Si no puedes con el enemigo, únetele; ser fintech, lo único que les pido que tengamos todos el mismo piso parejo, no es que haya unos fintech, unos bancos y que no se pueda cruzar, esto es una fertilización cruzada donde todo mundo puede aprender de lo mejor”, afirmó.

En este sentido, el director general de la institución financiera comentó que si bien todo mundo quiere poner una línea entre ambos sectores, cada vez va a ser más borrosa y se transformarán en uno mismo.

“¿Qué tienes que hacer? Ser una fintech. Nosotros en el grupo financiero, como una fintech que estamos en el mundo financiero, estamos compitiendo contra ellos y lo somos. ¿Que tenemos sucursales? Sí, eso nos da una ventaja. ¿tenemos corresponsales? Sí. ¿Que tenemos TPV? Nos da una ventaja. ¿Que tenemos un call center? Nos da una ventaja, pero somos una fintech”, precisó.

La semana pasada, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a Banorte la operación de un nuevo banco digital, informó el presidente del organismo, Jesús de la Fuente.

“El día de ayer se autorizó que Grupo Financiero Banorte tenga un nuevo banco en donde no va a tener sucursales, no va a tener oficinas, donde todas las operaciones bancarias van a permitir que se den a través de la tecnología, esto va a propiciar un mayor campo”, aseguró.

Desde 2021, el director general de la institución financiera, Marcos Ramírez Miguel, adelantó a Forbes México que buscarían tener un banco digital, el cual sería tipo fintech.

“Para no equivocarnos, estamos lanzando los misiles para todos lados”, señaló entonces el directivo, quien agregó que querían aprovechar el boom del mundo digital y entre sus planes estaba la creación de un nuevo banco.

