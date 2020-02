Sí Somos Más: una iniciativa que reconoce la empatía de los mexicanos

Cuando Paulina mira su antebrazo derecho, una pequeña placa le recuerda que no tiene que sonar el claxon para llegar a tiempo a su destino. Guarda la calma y sigue su camino.

A cambio, prefiere mirar al conductor en el auto vecino y sonreírle, aunque aquel no sepa qué está pasando.

“Es el momento de unirnos porque todos queremos un México mejor independientemente del presidente que esté, va mucho más allá de la política, de los presidentes, creo que es empezarnos a unir para hacer las cosas bien, que cada quien haga desde su trinchera las cosas bien”, explicó.

Por ello, Paulina Greenham creó la iniciativa Sí Somos Más (SSM), con la que busca llamar a los mexicanos a ser empáticos con los demás y que a pesar de pensar diferente, puedan ayudarse.

Pero ¿qué implica ese México mejor? Paulina lo enlista así: que no haya 4 millones de niños abusados sexualmente, ni las cientos de toneladas de basura, que la corrupción no sea el principal motivo que mueve a todos, que se pueda confiar en la policía y también en los demás.

La iniciativa fue presentada oficialmente el pasado 23 de noviembre en la Ciudad de México, en un restaurante que procura el consumo de alimentos orgánicos a productores locales, uno de los motores de la campaña.

El llamado es también a dejar de quejarse por el gobierno, a cuidar el medio ambiente, apoyar la economía local, a promover el respeto y ayudar a los demás.

Para identificarse, los simpatizantes de SSM pueden portar una pulsera de tejido azul con una placa de plata, misma que fabrican artesanos de Taxco que se habían quedado sin trabajo y una familia encargada de hacer el hilado, y cuya venta permitirá impulsar la economía del país.

“Te la regalaron porque hiciste algo bonito o porque quieres hacer algo bonito”, detalla.

La campaña cuenta además con una canción para integrar a quienes busquen sumarse a la comunidad.

“Vamos a hacer un himno de Sí Somos Más, no es una causa, tú eres la causa de SSM, porque si tú cambias y lo haces diferente, la causa está cumplida. Cuando te pongas la pulsera, acuérdate que la causa eres tú para que tú cambies”, indicó.

SSM busca también, a través de redes sociales como Twitter e Instagram, ser un canal para construir una comunidad de apoyo entre personas con necesidades de empleo, atención médica, o cualquier tipo de problema.

“Hay un caso de un chavo de 17 años que trabaja en el campo en Veracruz y tuvo una descarga y le acaban de amputar la pierna y el brazo izquierdo, y está a punto de perder el brazo derecho, pedimos una silla de ruedas y en un segundo se juntó para la silla de ruedas, entonces es como sí somos más”, relató.

Otra de sus meta: que se sumen las grandes empresa del país con el fin de participar en programas de apoyo y pensar en los otros, de manera que no trabajen solo para ganar dinero, sino también para atender a la sociedad para la que trabajan.

“Cuando se sumen las grandes compañías va a ser increíble porque ellas van a poder hacer el cambio desde muy alto usando productos diferentes, apoyando a la gente en el trabajo, moviendo a las masas que mueven”, vaticinó.

“Lo que está pasando ahora con el etiquetado, por ejemplo, no me pongas solamente que es alto en calorías, mejor dame productos que no sean altos en calorías”.

Con estos puntos en mente, el propósito general será reconocer a las personas que hacen el bien para los otros, y que puedan recibir un distintivo por otra persona, quien sea, alguien como ellos.

“Eso es lo que debemos de ser, pero qué padre resaltarlo”, sentenció.