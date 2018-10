Si tus empleados son infelices, es tu culpa: Tom Peters

“¿Por qué eres el líder o jefe de tu compañía? ¡Por diversión! Porque si no te divierte, renuncia, eres una mierda de jefe! El 87% de los mexicanos y estadounidenses odian ir a trabajar, ¡y es por tu culpa!”, gritó el experto en management Tom Peters.

“Desprecio el término ‘recursos humanos’. ¡Yo soy Thomas Peters, nacido en 1942, soy una persona!”, exclamó, ante una diapositiva en la que se leía: “Las personas NO son ‘recursos humanos’, las personas NO son ‘tu activo número 1’”, dijo durante su participación en el World Business Forum, realizado en Expo Santa Fe.

El coautor del influyente libro “En búsqueda de la excelencia: Lecciones de las compañías mejor gestionadas de EU” centró su discurso en su fórmula: los negocios son personas (líderes) sirviendo a personas (empleados) sirviendo a personas (clientes).

A lo largo de su conferencia hizo repetida alusión a que entre 70% y 87% de los trabajadores confiesa que no les gusta su trabajo, que no se siente comprometido con sus compañías y que no son felices.

“No digo que a los aquí presentes no les importe esto, lo que digo es que no están obsesionados con este asunto”, afirmó, asumiendo que más de un oyente tenía a su cargo el manejo de un equipo de personas.

El experto se paseó ante los asistentes durante casi dos horas, con las manos en la espalda, mirando al suelo y elevando los decibeles de su discurso por momentos. Parecía que había recuperado sus días desplegando la Marina estadounidense en Vietnam.

“Si un comandante pierde a un teniente es una tragedia. Pero si pierde a un sargento, es una catástrofe. El éxito en el campo de batalla depende en un grado extraordinario de ellos”, afirmó, en relación con la necesidad de contar con personal encargado del entrenamiento y manejo de los equipos.

Por esta importancia del factor humano para el buen desarrollo de los negocios, Peters afirmó que en el corto plazo las titulaciones que más demanda van a tener difieren de las que hoy lideran el mercado laboral.

Los ingenieros, abogados, ejecutivos con MBAs tienen el doble de entrevistas de trabajo, ratios de contratación y nivel salarial.

Pero “para el 2020, los egresados de escuelas de artes y humanidades van a ocupar las posiciones senior porque se encargarán del manejo de proyectos. Y en el momento en el que estás al frente de un proyecto, todo es sobre gestión de personas”, afirmó.

Tom Peters empezó su ponencia explicando que no sabe si México es parte de California, donde vive desde hace 35 años, o al revés. Por eso, confesó su vergüenza ante el gobierno que hoy ocupa la Casa Blanca.

Irónicamente, el tema de su conferencia se asemejaba al del líder de su país, pero con un matiz universalizador: “Las personas primero”. “People first”, se leía en una diapositiva.

Y para los espectadores escépticos ante su discurso en pro de humanizar las compañías, poniendo a los líderes al servicios de sus empleados, alertó: “Tengo 75 años, no soy naif (ingenuo)”.