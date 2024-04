‘Si Ucrania cae podría haber una III Guerra Mundial’, advierte primer ministro del país

El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, afirmó que una caída de su país en su guerra con Rusia podría derivar en “una III Guerra Mundial”, al tiempo que pidió “fondos” para poder proteger a su país, en unas declaraciones a la cadena británica BBC.

Shmyhal hizo estas afirmaciones al canal público de televisión al instar al Congreso de Estados Unidos a que apruebe un proyecto de ley que lleva tiempo estancado.

En declaraciones hechas desde Washington, el político ucraniano expresó un “optimismo cauto” ante la posibilidad de que la Cámara de Representantes de EU apruebe una medida por la cual se destinarían 61,000 millones de dólares a Kiev.

Ucrania presiona a EU a aprobar paquete de ayuda

Está previsto que la Cámara de Representantes de EU vote este sábado un paquete de ayudas para Ucrania que también incluiría a Israel y el Indopacífico, y el presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometió a firmar la medida de manera inmediata si los legisladores autorizan los fondos, tras varios meses de retrasos en el Congreso.

“Necesitamos este dinero ayer, no mañana, no hoy. Si no protegemos Ucrania… Ucrania caerá. El sistema global de seguridad será destruido y todo el mundo tendrá que encontrar un nuevo sistema de seguridad”, advirtió Shmyhal.

El primer ministro ucraniano señaló que una hipotética caída de su país en su guerra con Rusia derivaría en “muchos conflictos, muchos tipos de guerras y al final esto podría llevar a una III Guerra Mundial”.

Con información de EFE

