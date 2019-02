Siete laboristas dejan el partido por la estrategia ante el Brexit

Reuters.- Un grupo de siete diputados del opositor Partido Laborista de Reino Unido abandonaron la agrupación el lunes por la estrategia del líder Jeremy Corbyn sobre el Brexit y por una disputa sobre el antisemitismo.

“El Partido Laborista al que nos unimos y por el que hicimos campaña y en el que creímos ya no es el Partido Laborista de hoy. Hicimos todo lo posible por salvarlo, pero ahora ha sido secuestrado por la maquinaria política de extrema izquierda”, dijo el diputado Chris Leslie en una conferencia de prensa.

I’ve resigned from the Labour Party today. This is why – my message to my constituents in Nottingham East. #ChangePolitics pic.twitter.com/Z6qsLartQA

— Chris Leslie (@ChrisLeslieMP) February 18, 2019