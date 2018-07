Siguen las felicitaciones de actores económicos para AMLO

Las felicitaciones y comentarios de apoyo por parte de empresarios y actores económicos siguen para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su victoria en las elecciones presidenciales.

En meses anteriores, durante la campaña electoral del tabasqueño, hubo descontento por parte de los gremios empresariales, sobre todo por el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, sin embargo, analistas han destacado que el discurso de López Obrador se ha tornado reconciliador.

Algunas felicitaciones que se dieron desde ayer son por parte de Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis; Ángel Gurria, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y del político estadounidense Bernie Sanders.

Congratulations to @lopezobrador_ and the people of Mexico. Our countries must work together to create a continent which creates economic, social, racial and environmental justice instead of divisiveness and xenophobia.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) July 2, 2018