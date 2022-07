Sin Banamex, Santander quiere seguir creciendo en México y este es su plan

Aunque estaba interesado en adquirir Banamex, quedar fuera del proceso de compra y venta no es algo que le quite el sueño a Santander, ya que tiene una posición que le permite competir de forma eficiente y una estrategia clara para seguir creciendo en México: enfocarse en las personas.

El CEO del banco español, José Antonio Álvarez, aseguró que a pesar de esta situación tienen una buena oportunidad de ganar participación de mercado de forma orgánica y sumar varios puntos porcentuales con su franquicia en México.

“Hemos sido más transparentes en esto, estábamos interesados en el activo, pusimos las condiciones, una de las condiciones naturalmente era el precio, el retorno de la inversión, no emitir acciones, hubo ocasión de hacer una oferta y la respuesta fue que no vamos a seguir participando en este proceso y ya está, no hay nada que añadir en este momento”, aseguró.

A pesar de esto, José Antonio Álvarez destacó que Santander México tiene una cuota de 13 o 14% lo que les competir de manera eficiente en el mercado, por lo que no tiene dudas en dónde se enfocarán para ganar más terreno.

Y es que, explicó, la participación del banco en el segmento corporativo es más alta que en el de las personas, razón por la que se centrará en el crecimiento de la base de clientes individuales, en un volumen depósitos más grande, en la parte de hipotecas, autos, así como tarjetas de crédito.

“Vamos a seguir creciendo en el espacio del consumidor, pero también en tarjetas de crédito donde lanzamos en septiembre del año pasado la nueva tarjeta que vende 100,000 tarjetas al mes y estamos creciendo bien allí y esperamos que el crecimiento se acelere”, dijo el directivo en llamada con analistas por sus resultados financieros.

El 22 de julio, Santander confirmó que presentó una oferta no vinculante para adquirir Banamex, sin embargo, Citigruop le informó que no seguiría en el proceso de compra y venta de su negocio de banca de consumo y empresarial México.

“Con motivo del interés por la participación de Banco Santander en el proceso que está llevando a cabo Citigroup, en relación con la potencial venta de ciertos negocios de su operativa en México, Santander confirma que presentó una oferta no vinculante y que, tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso”, informó entonces en un breve comunicado.

No obstante, en febrero de este año su presidenta, Ana Botín, aseguró que no necesitaban comprar un banco para seguir creciendo en México, aunque participarían en el proceso de venta de Banamex;

Durante la llamada con analistas por sus resultados financieros, aseguró entonces tener un gran negocio en México, que está generando grandes ganancias, además de estar ganando participación de mercado mexicano.

