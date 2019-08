Sin evidencia, Trump acusa a Google de cometer actos ‘muy ilegales’

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudó el martes sus acusaciones contra Google, al afirmar sin ofrecer evidencia que el gigante tecnológico trabajó para minar su campaña del 2016, advirtiéndole que le estaba observando “muy de cerca”.

En una serie de posteos en Twitter, Trump también criticó al presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y cuestionó los trabajos de la compañía con China, a pesar de los comentarios previos de su propio gobierno respecto a que estos vínculos serían limitados.

….are NOT planning to illegally subvert the 2020 Election despite all that has been said to the contrary. It all sounded good until I watched Kevin Cernekee, a Google engineer, say terrible things about what they did in 2016 and that they want to “Make sure that Trump losses…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019