Confidencias | Gómez Rivero presumirá su ropa desechable en Alemania

alta poco menos de un mes para la Feria Médica 2018, la más importante del sector en el orbe, la cual se realiza en Dusseldorf, Alemania, del 12 al 15 de noviembre, a la que asistirá Suministros y Desechables SKKYD, del empresario mexicano Eugenio Gómez Rivero. Será un escaparate para presumir su ropa quirúrgica desechable para prácticas como cirugía general, ginecología, ortopedia, urología y oftalmología tanto para el sector público como el privado.

btuvo Crédito Real, de Ángel Romanos Berrondo, un reconocimiento de la revista The European por Innovación en Inclusión Financiera, y Responsabilidad Social así como la Firma de Financiamiento al Consumo del Año. El jurado reconoció el crecimiento orgánico de la empresa en financiamiento de créditos a segmentos de la población sin acceso a la banca tradicional. Su cartera es de más de 31,000 millones de pesos vía nómina, autos, Pymes, microcréditos a mujeres y consumo.

obustecerse es lo que busca Tierra Garat en el mercado de las cafeterías, y para ello ha hechado mano desde hace varios meses a un estrategia para reformar su concepto. Fue en 2012 cuando la empresa empezó en un negocio que no conocía del todo y del que aprendió sobre la marcha, pero con los ajustes iniciados en 2015 la cadena de cafeterías hoy tiene mejores resultados (nos contaron que vende incluso tres veces más tras ajustar su concepto). Por ello, Tierra Garat alista dos aperturas antes de que acabe el año: una en Polanco y otra en la Del Valle.

uscarán responder cuál es el futuro del trabajo y el mundo laboral, nos cuentan esta pregunta se hace en estos momentos la Organización Internacional del Trabajo, misma que intentarán dar respuesta el siguiente año, en el marco de sus 100 años de historia. No es una pregunta que la OIT ha aventado al aire. Para responder a ésta, ha reunido a expertos y líderes de diferentes organismos internacionales, para en su conjunto vislumbrar lo que se avecina en esta área. “Lo que hemos visto es que vienen en el mundo laboral grandes oportunidades, pero también muchos riesgos”, nos dicen.

l próximo mes de noviembre tendrá lugar la XXVI Cumbre Iberoamericana en La Antigua, Guatemala, y todo indica que, nuevamente, Venezuela no estará presente en la mesa con los presidentes de los países latinoamericanos. Pero eso no es todo, ante la difícil situación social y política por la que pasa Nicaragua, el país centroamericano podría ser otro de los que no asistan a esta reunión, y no tanto por dejar de atender desde el gobierno el conflicto, sino para no ser presa directa de críticas, ante la manera que la autoridad ha perseguido, sobre todo a jóvenes que se están manifestando.

igue creciendo la minería en Guerrero, tan es así que se generaron 500 empleos directos y 1,000 indirectos, con el reinicio de operaciones en la mina Campo Morado, en el Municipio de Arcelia, de la empresa Telson Resources. Es de destacar que se encuentran en construcción la minera Capela con una inversión cerca de los 300 millones de dólares en el Municipio de Teloloapan, a cargo de la empresa mexicana Peñoles, así como la Minera Ana Paula en el Municipio de Cuetzala del Progreso, con inversión de la empresa canadiense Aliogold. Ambas terminaron la fase de exploración e iniciaron la construcción de campamentos para la producción de plomo, zinc, cobre, plata y oro.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.