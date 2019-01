Confidencias | Las compras de Slim cimbran a Centroamérica

F

uerte cimbró la compra que hizo América Móvil, de Carlos Slim, de los activos de Telefónica en Guatemala y El Salvador, y en el mercado de telecomunicaciones de Centroamérica (y también en México, donde habrá noticias próximamente). Nos cuentan que un rival de Claro en el centro del continente alista un anuncio “de peso”, que, si bien ya estaba amarrando antes de saberse la operación del gigante en las telecomunicaciones, tratará de amortiguar el impacto y de paso aumentar su base de suscriptores con una oferta más enfocada al contenido que al servicio. Y se espera que más jugadores reaccionen al respecto. El anuncio, nos adelantan, se dará muy pronto.

O

tra vez será para los coleccionistas nacionales, pues el espectacular Lamborghini Aventador SVJ llegó a la Ciudad de México… pero se quedaron con las ganas de comprarlo, pues de acuerdo con la filial de la compañía en la capital del país, el tiraje total del auto fue vendido a nivel global a fines del año pasado. Sin embargo, no todo está perdido para ellos: las mismas fuentes revelaron a Forbes México que en marzo se presentará una versión convertible del Aventador SVJ durante el Salón del Automóvil de Ginebra, de la cual estiman vender al menos tres unidades en México (tal vez más, confían) sin importar que su precio supere los 730,000 dólares de arranque. ¿Qué hace tan especial a este vehículo? Especialistas afirman que se trata, muy probablemente, del último 12 cilindros que fabrique la legendaria marca italiana.

R

eacomodos dentro del sector de las Tecnologías de la Información (TI), mercado que en México supera los 11,000 millones de dólares anuales. Ahora fue la empresa Neixar Systems, quien con la llegada de Ituriel Liebes a la Dirección General, aumentan de inmediato las expectativas de esta firma para 2019, y no es para menos, ya que se ha caracterizado por su altura de miras para identificar mercados emergentes y analizar las tendencias de los mismos para hacer crecer negocios en los cinco continentes del mundo. Así, para este año centrarán esfuerzos en servicios como la automatización de la operación; gestión de datos; centro de relacionamiento con el cliente; e inteligencia de negocios, entre otros.

B

ien por StubHub, la plataforma que se dedica a vender boletos y conectar a los fanáticos con sus equipos favoritos, conciertos y artistas, apuesta por México como el país extranjero que más compra boletos para el Super Bowl, ya que señala que a nivel mundial, el país se posiciona como el primer país extranjero en la adquisición de boletos para asistir a esta gran final con el 5%, dejando atrás a Canadá (2%), Brasil (0.50%), Alemania, Australia y Hong Kong respectivamente con 0.30%.

E

l 30 de enero es una fecha que AT&T ya tiene marcada en el calendario, ya que ese día dará a conocer su más reciente reporte financiero, en el que destacará su avance en el mercado capital, como cobertura, suscriptores/usuarios, por mencionar algunos. Pero lo interesante será lo que no estará tan claro los números, ya que en una lectura más profunda sus cifras reflejarían que aún le queda mucho por hacer al nuevo director ejecutivo de la telefónica en México, Laurent Therivel.

S

ería este lunes, a las 11:00 de la mañana, cuando la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, y el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, comparecerían ante el Congreso de la Unión para explicar la estrategia contra el robo de combustible del gobierno federal, después de haber cancelado la semana pasada. Los diputados criticaron su falta de seriedad y compromiso para explicar ante los legisladores las decisiones que tomaron y que provocaron un desabasto en ocho estados del país, incluida Ciudad de México. La redacción en pospretérito no es capricho, debe a que estos funcionarios ya han plantado en otras ocasiones a los legisladores (y a la prensa).

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.